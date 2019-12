Lopetegui, sobre el mercado, la delantera, el Mallorca...

El Sevilla FC despedirá el año este sábado en Son Moix, ante el Mallorca (13:00 horas), con el ineludible objetivo de volver a la senda de la victoria después de dos jornadas sin vencer. Aunque Julen Lopetegui, fial a su prudencia, no se fía un pelo del conjunto bermellón, que está un punto por encima de la zona de descenso pero ha sumado 14 de sus 15 puntos como local.

"Esperamos a un Mallorca muy fuerte en casa, como lo ha sido en todos los partidos, y que ha ganado, y bien además, a equipos como el Real Madrid o el Villarreal. Ha hecho encuentros muy buenos y tiene un valor añadido en su campo. Tiene buenos jugadores, que llevan muchos años trabajando juntos, con unos automatismos adquiridos, y creo sinceramente que es un equipo muy peligroso que nos va obligará a hacer un buen encuentro y a dar una gran respuesta porque es un bloque muy consolidado", explicó el técnico vaco.

Y es que, pese a las insistencias de la prensa por conocer su opinión de cara al inminente mercado invernal, el de Asteasu no se sale del guion y tiene sus cinco sentidos puestos en el Mallorca, cita tras la cual sí se reunirá con Monchi para evaluar posibles refuerzos, como confirmó el propio director deportivo sevillista.

"No hemos hecho ninguna carta a los Reyes Magos. En el fútbol hay mucha inmediatez y lo único que nos ocupa y preocupa es el partido de mañana ante un rival que va nos va a exigir estar tremendamente centrados y concentrados", explicó un Lopetegui que ni siquiera admitió más preguntas sobre el asunto: "No te voy a hablar del mercado en absoluto y menos en una víspera de partido. El mercado nuestro son los jugadores que tenemos que son los que nos van a ayudar a ganar el partido de mañana. Ellos son los más importantes y lo otro no toca todavía".

De hecho, ni siquiera quiso aclarar el ex seleccionador si le preocupa la falta de gol de sus delanteros: "No me preocupa otra cuestión más que el equipo sea competitivo y el sentido colectivo que tiene. Los rendimientos individuales crecen cuando hay un rendimiento colectivo importante. Eso es lo que nos ocupa".

De este modo, la comparecencia del prepardor vasco se centró en alertar del peligro del Mallorca, aunque centrándose en su propio equipo. "Llegamos con la ilusión y ambición de ganar los tres puntos sabiendo las dificultades y preparados para superarlas. Para mí no es diferente que sea el segundo o el tercer partido. Es la Liga, son tres puntos y debemos prepararnos al margen de los contextos".

Además, Lopetegui no quiso conceder mayor importancia al hecho de que el Sevilla sea el mejor visitante de toda la Liga. "Eso no tiene nada que ver, no te asegura para nada. Las estadísticas no ayudan, eso es para vosotros. Nos tenemos que centrar en el campo y mañana ocurrirá lo que seamos capaces de ganarnos ante un gran rival", señaló, al tiempo que no supo, o no quiso, responder el por qué su equipo rinde mejor lejos del Sánchez-Pizjuán: "No sé si mucho más, creo que parecido. Pues que somos un equipo que salimos más o menos igual fuera que dentro de casa. A veces lo hemos conseguidos y a veces no. Es una maratón de 38 jornadas, y ahora vamos a por la 18 y nos tenemos que centrar en este partido y en este rival".

Además, el técnico sevillista repasó otros asuntos:

El partido que espera: "Un partido muy exigente. Que tiene buenos registros. Te ataca bien, saben defenderse bien. Con buenos jugadores de bastante calidad en diferentes posiciones. No es casualidad que haya ganado los partidos que ha ganado, a equipos a los que le ha ganado y de la forma que lo ha hecho".

Alguna baja más aparte de Nolito: "Tenemos una cosa que ha sucedido en el entrenamiento y a ver qué hacemos en estas horas. Han sucedido cosas y a ver qué pasa".

Los menos habituales en Copa: "Hubo jugadores que son titulares, o más habituales, pero no existe un título de titular o suplente. Todos están en la plantilla, todos son válidos y jugamos con los más apropiados para cada partido. En la Copa jugamos con futbolistas apropiados en una competición que no te permite fallar. El equipo se lo tomó tremendamente en serio. Mañana es otra competición y otro partido completamente diferente".

Quejas por el VAR: "Nosotros no nos hemos quejado, aunque también ha habido situaciones. Todos lo hacen con la mejor intención e intentan dar las mejores soluciones al fútbol. La polémica en el fútbol nunca se va a erradicar porque cada uno lo interpreta de una forma la misma jugada. Los árbitros y el VAR hacen un gran trabajo e intentan cometer los mínimos errores, como todos. Yo creo que ha mejorado el número de errores porque hay una ayuda más, una posibilidad más".

¿Le gusta el modelo?: "Yo creo que todas las situaciones con el tiempo se van afilando y especificando un poco más. Pero no hay que demonizar una situación que ha venido para ayudar al fútbol y que a pesar de los errores creo que lo está haciendo".

Sorteo de Copa: "No está bajo nuestro control. El que nos toque ya tendremos tiempo de analizarlo. Me gusta analizar cuando ya las cosas suceden y ahora me centro en el partido de Liga que nos ocupa".