Navas: "Me queda fútbol para rato"

Jesús Navas, capitán sevillista y 'recordman' blanquirrojo, habiendo batido ya prácticamente, todos los récords habidos y por haber como profesional con la elástica del Sevilla FC, ha analizado su paso por la entidad nervionense, así como su presente y su futuro como futbolista.

A sus 34 años, el palaciego vive una segunda juventud en Nervión en la selección, en la que se ha asentado en una segunda etapa como lateral, de la mano de Robert Moreno. Algo a lo que ahora quiere darle continuidad de la mano del nuevo seleccionador, Luis Enrique, con el que espera poder estar en la Eurocopa del próximo año. Con mucho fútbol en sus venas todavía, no se le pasa por la cabeza aún la idea de colgar las botas, algo que, inevitablemente, le llegará algún día. "De momento, me queda fútbol para rato, es algo que se irá viendo poco a poco", dice un Jesús Navas que "cuando deje el fútbol" tiene "muy claro" que va a seguir en Los Palacios. "Es mi pueblo, donde me he criado y donde quiero continuar. En el futuro ya veremos qué pasará y me gustaría seguir vinculado al deporte de alguna manera", apostilla el campeón del mundo y Europa con la selección española.

Un retiro en casa que, como bien explica durante su entrevista para la revista digital de la Fundación del Sevilla FC, nada tiene que ver con una mala experiencia en el extranjero, después de cuatro temporadas en la Premier defendiendo la elástica del Manchester City: "Aunque yo estoy muy unido a mi tierra, en su momento creímos que era interesante salir y conocer un nuevo lugar y un fútbol distinto. El fútbol inglés es como lo imaginaba y además se vive de la misma forma y a la vez distinta. La afición es muy pasional, pero los ingleses ven al jugador de otra manera. Allí se puede pasar más desapercibido y el enfoque es diferente. Pero cuando tuve la oportunidad de regresar a mi casa, no me lo pensé".

De nuevo pensando en sevillista, Jesús Navas destaca que es un honor actuar como capitán en el equipo de sus amores, en el que se formó y el que le dio la oportunidad de debutar como profesional y alcanzar grandes logros: "Llevar el brazalete es algo muy importante, más todavía para alguien que es sevillista desde pequeño como yo y que sabe muy bien lo que significa".

Creo que es bonito representar al equipo llevándolo, aunque "tengo claro que el equipo necesita de los once para funcionar y de todos a los que no les toque jugar ese día". Por ello, reitera el palaciego que el capitán, al igual que el resto de sus compañeros, deben actuar como ejemplos para la sociedad: "El brazalete no sólo se lleva dentro del terreno de juego. Es una responsabilidad que va contigo, porque el Sevilla FC es muy importante para miles de personas. El presidente siempre habla de que el Sevilla FC tiene que devolverle a la sociedad lo que ésta le da al Sevilla FC. El fútbol se juega para la gente y creo que tiene que tenerla presente siempre. Para eso se creó la Fundación, para intentar ayudar a los demás a través del fútbol".

Por último, y ya centrado en el carácter social de la Fundación del Sevilla FC, Jesús Navas se refirió a cómo los futbolistas se encuentran en el centro de todas las miradas, con lo que ello implica, por ejemplo, para los más pequeños: "Cada fin de semana hay millones de personas en la televisión y en los estadios viendo lo que hacemos. Eso, como te decía antes, es una responsabilidad muy grande y tenemos que utilizarla para aportar a la sociedad. Los niños quieren imitar a sus ídolos y por eso tenemos que tener muy claro lo que queremos transmitir. Al final esto es deporte y tenemos que transmitir esa deportividad".

Sobre la relación con los niños, como futbolista, resaltó: "Es una de las partes más bonitas del fútbol, ver cómo los más pequeñosvan creando esa misma ilusión que ven en sus mayores. Cuando eres niño lo vives todo con mucha más ilusión y pasión. Es una alegría poder estar con ellos cuando tenemos que ir a un acto".

Visitar a los más pequeños a los hospitales es uno de los actos que realiza la plantilla, algo que Navas reconoce que es duro: "Es una labor complicada, porque los que tenemos hijos nos ponemos en el lugar de esos padres. Por otro lado, ves las caras y te das cuenta de que, con muy poco, estás haciendo felices a personas que lo están pasando muy mal".