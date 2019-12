Lopetegui: "El VAR está para eso; lo que ha hecho es justicia"

El técnico del Sevilla, Julen Lopetegui, ha destacado tras el encuentro las buenas sensaciones que le ha dejado la victoria ante el Mallorca: "El objetivo era conseguir los tres puntos. Dejar la portería a cero es un buen síntoma. No merecimos ese castigo ante el Villarreal, hoy queríamos dejar buenas sensaciones para al afición y conseguir los tres puntos".

El Mallorca se ha quejado mucho de algunas decisiones tomadas por el colegiado, en concreto, el penalti sobre Jordán: "Desde el banquillo lo que se hace es rezar, no sabes lo que pasa. El VAR está para eso, lo que han hecho es justicia. Lo que me quedo es con el compromiso y con la actitud de los chicos. Vendrán momentos mejores y peores pero lo importantes no es caerse, es levantarse y eso es lo que ha pasado".

El balance de la temporada del Sevilla: "No hago un gran balance, los balances son al final. Ahora tenemos unos días para estar con la familia y coger aire pero esto está a la vuelta de la esquina. Esto arranca otra vez, es un parón para coger energía y competir, y para mentalizarnos para jugar contra un gran equipo como es el Athletic".

Mensaje para los aficionados sevillistas: "Darle las gracias, desearles felices fiestas, que tengan felicidad y salud, que disfruten y trataremos de hacer que disfruten lo máximo posible y que cuando vengan los momentos malos nos ayuden".