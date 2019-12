Tres exjugadores del Sevilla, supercampeones de Italia

En la noche de ayer se disputó el supercampeonato italiano entre el campeón copero y liguero del país. El encuentro se disputó en Arabia Saudí, lugar donde chocaron Lazio y Juventus como respectivos campeones. El choque se lo llevaron los romanos con un contundente 1-3 que les otorgó su quinta supercopa de Italia en su palmarés. Los celestes cuentan con tres exjugadores sevillistas que toda la fición hispalense recuerda: Luis Alberto, Tucu Correa y Ciro Immobile.

El argentino y el italiano han formado una dupla temible. Se entienden a la perfección y sus combinaciones de goles han dado dos títulos este 2019 a la Lazio, además mantienen al equipo en puestos Champions para la siguiente campaña. El Tucu abandonó el Sevilla después de unas temporadas irregulares donde intecambiaba partidos brillantes con suplencias prolongadas. Por su parte, Immobile no tuvo apenas oportunidades en el Sevilla y desde que volvió a Italia no ha parado de marcar goles.

El canterano del Sevilla está siendo una de las sensaciones de la temporada. No sólo es el máximo asistente de la Serie A, es que no hay ningún jugador que haya repartido más pases de gol en las cinco grandes ligas del viejo continente. El gaditano siempre ha querido volver a la que fue su casa, pero su gran año 2019 unido a un 2020 muy prometedor harán que sea muy difícil sacarlo de Roma. Siempre que no llegue uno de los colosos europeos llamando a la puerta de la Lazio.

Con esta nueva victoria, el conjunto celeste firma un doblete que siempre recordarán en la afición. Esta supercopa es incluso más especial ya que han vencido a la todopoderosa Juventus, que tenía a sus filas un Cristiano Ronaldo que llevaba 12 finales consecutivas logrando la victoria.