"Si ganamos al Sevilla, me rapo y me tiño el pelo de blanco y negro"

El Sevilla FC se prepara para recibir 2020 con una hoja de servicios prácticamente inmaculada, superando con buena nota todos los parciales de noviembre gracias a una envidiable tercera posición en LaLiga, a su solvente clasificación como primero de su grupo en la Europa League (con el único borrón del epílogo en Chipre) para dieciseisavos de final, donde se medirá con el Cluj rumano, y con su pase a la segunda ronda del nuevo formato de una Copa del Rey que, después de llevarle hasta Galicia para eliminar al modesto Bergantiños, ahora le invita a viajar a Cantabria para enfrentarse a la no menos humilde Unión Montañesa Escobedo, del Grupo III de Tercera división; club que vivirá un sueño enfrentándose a los nervionenses, a los que ve prácticamente imposible derrotar.

Tanto es así, que su presidente, Luis Merino, ha realizado ante los micrófonos de Es Radio una llamativa promesa: "Si ganamos al Sevilla, me rapo el pelo y me pinto la cabeza de blanco y negro". El máximo dirigente del Escobedo sabe que su equipo se ha ganado el respeto de los equipos de Primera división después de eliminar en la ronda anterior al Málaga, de Segunda; pero afirma ser consciente de que el equipo de Julen Lopetegui no irá a Cantabria "a pasearse" y esta vez cree que será "más complicado" el reto de dar la sorpresa.

Con todo, en una entrevista para el programa 'Aquí hay pelotas', Merino ha reconocido que, "a estas alturas, estar con vida en la Copa del Rey es una inyección muy importante, tanto en lo económico como en lo social. Además, se prepara para realizar una importante recaudación en esta eliminatoria, ya que, según ha revelado, el Sevilla ya ha pedido 200 entradas para sus aficionados y está sobre la mesa la opción de que el encuentro se dispute en un escenario de más capacidad.

Descarta El Sardinero, pero no El Malecón

Y es que el club de Camargo está valorando escenarios distintos al estadio Eusebio Arce, donde juega sus partidos como local, para disputar el encuentro frente a los blanquirrojos. Eso sí, Merino descartó la opción que se había barajado en las últimas horas. "Descartamos jugar en Los Campos de Sport del Sardinero (estadio del Racing Club de Santander), ya que están con mejoras en el césped. Por el contrario, sí es una opción viable la de El Malecón", agregó.

Los campos de El Malecón son un recinto deportivo ubicado a orillas del río Besaya en la ciudad de Torrelavega y tiene capacidad para 6.000 espectadores, el triple de aforo que el Eusebio Arce (2.000 personas), aunque muy lejos de la capacidad que tiene El Sardinero (22.000). La decisión no puede demorarse mucho. Primero, porque la RFEF y los clubes no quieren repetir el esperpento que se vivió con algunos partidos de la primera ronda y, en segundo lugar, porque tampoco hay mucho plazo para discutir: el partido entre el Escobedo y el Sevilla FC se disputará el domingo día 12 de enero a las 12:00 horas y será retransmitido por las cámaras de Mediaset.

Escobedo de Camargo, la población más pequeña

La Unión Montañesa Escobedo eliminó en la primera ronda al Málaga, dando una de las grandes sorpresas de esta fase. Pertenece a la localidad de Escobedo de Camargo, situada a apenas 16 kilómetros de la capital cántabra, Santander. Se trata de un municipio de aproximadamente 1.500 habitantes, el más pequeño de los que siguen vivos en esta nueva Copa del Rey.

El Escobedo es un club centenario, fundado en 1917 y dirigido por el técnico Pablo Casar. Su presidente, Luis Merino, lleva más de 40 años dirigiendo a la entidad, que viste como la Juventus de Turín, una camiseta a rayas negras y blancas, con pantalones y medias de color negro; los colores de los que promete teñirse el pelo su máximo dirigente si elimina al Sevilla FC.

Como curiosidad, cabe recordar que celebraron el pase a esta ronda, tras eliminar al conjunto costasoleño, brindando con 'kalimotxos' nada más acabar el partido, tal y como atestiguan las fotografías que sus propios jugadores compartieron en redes sociales.