Sarabia y Ben Yedder en el actual Sevilla, según la IA

¿Dónde estaría este compacto Sevilla FC de Julen Lopetegui con Pablo Sarabia y Ben Yedder en su plantilla? Es la pregunta que no han dejado de hacerse desde el pasado verano los aficionados nervionenses ni, aunque no lo vayan a reconocer, hasta sus directivos.

Ahora, la Inteligencia Artificial puede dar respuesta a ello, para lo que ESTADIO Deportivo se ha servido de los datos elaborados por la empresa pionera en IA aplicada al fútbol, Olopcip, de la cual Esteban Granero, futbolista del RCD Espanyol, es su CEO.

Grosso modo, puede decirse que las estadísticas del extremo madrileño estarían algo por encima de las que está cosechando actualmente en el Parí Saint-Germain y, obviamente, serían tremendamente superiores a las de su sustituto en el Sánchez-Pizjuán, Rony Lopes.

Sarabia marcaría un tanto y regalaría otro, prácticamente, cada tres partidos, completaría más de un regate en 90 minutos, dispararía al menos dos veces a portería y entregaría a los compañeros casi el 75% de los pases que intentase, teniendo en cuenta que se trata de una cifra importante para un jugador que los compromete mucho, que verticaliza. Son algunos datos importantes, a los que se le podrían añadir otros como sus centros por encuentro (4,8), las faltas provocadas (1,55) o las recuperaciones (4,6).

Es decir, que este Sevilla con Sarabia sería mucho mejor. Es una evidencia que corrobora Olocip, aplicando para ello una tecnología que permite acercarse científicamente a cómo sería el juego de un deportista teniendo en cuenta, con datos objetivos, sus estadísticas y el nuevo entorno: cómo funcionan el resto de jugadores, el tipo de juego, el entrenador, LaLiga...

Wissam Ben Yedder, por su parte, no estaría teniendo un rendimiento tan elevado como el que está exhibiendo en el AS Monaco, pero es que está siendo muy, muy alto, hasta el punto de que ha sido incluido por L'Equipe en el mejor once de lo que va de temporada. Huelga decir, no obstanto, que los números del argelino serían bastante mejores que los de Luuk de Jong, Javier 'Chicharito' Hernández y Munas Dabbur.

El franco-tunecino aseguraría casi un tanto cada dos partidos (en la Ligue 1 hace uno cada 99 minutos), daría una asistencia prácticamente cada cuatro, dispararía a puerta 2,45 veces cada 90 minutos, ayudaría en la resta (2,83 robos) y tendría un buen ratio de pases (73%), para tratarse de un punta, por rescatar sólo algunas de las estadísticas predictivas de su presencia en el actual Sevilla, el cual, como a Sarabia, le está echando mucho de menos.

Una pena que Monchi no pudiese hacer nada, debido a motivos diferentes, por retenerlos y que sus recambios, además, no estén promediando sus importantes números.