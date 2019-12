El renacer de Carrascal

Fue una de esas apuestas por jóvenes talentos que tan difícilmente cuajan. En su caso, asuntos extradeportivos también influyeron en que Jorge Carrascal sólo estuviera un año en el Sevilla Atlético.

Pero, tras su paso por Ucrania (el Karpaty llegó a pagar dos millones por él tras una campaña como cedido por el Sevilla), el colombiano, con sólo 21 años, brilla ahora en las filas de River Plate, donde milita a préstamo.

"Me pone muy feliz la confianza de Gallardo, la oportunidad que me brinda", ha declarado el ex sevillista antes de incorporarse a la selección sub 23 de su país, la cual liderará junto a Nicolás Benedetti, del América de México, en el Preolímpico de los Juegos de Tokio 2020 que arranca en enero.