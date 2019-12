Rony Lopes, el lunar de la planificación de Monchi

El Sevilla va a acabar el año asentado en los puestos altos de la tabla, presumiendo de un proyecto solido y contrastado, con grandes nombres como los de Diego Carlos, Ocampos o Fernando y con el reto de mejorar sus prestaciones ofensivas en el año que está a punto de comenzar. En estas fechas de balances y análisis, todos son buenas palabras para la planificación que hizo en verano Monchi, que apenas tiene un lunar que le está saliendo bastante caro al cuadro nervionense.

Y es que el fichaje de Rony Lopes podría considerarse el gran fiasco de la exitosa gestión de Monchi desde su regreso. El atacante brasileño llegó como el fichaje más caro de la historia del club y apenas ha tenido presencia en Liga, donde sólo ha jugado 11 minutos. Algo más se le ha podido ver en Europa, donde acumula 397 minutos, pero lo cierto es que Lopetegui no cuenta con él y no son pocas las voces que aseguran que el ex del As Monaco podría salir incluso este mismo enero.

Pero, lo cierto es que un traspaso en estos momentos, salvo que Monchi vuelva a hacer su magia, supondría grandes pérdidas para la entidad de Nervión, que pagó algo más de 25 millones por él en verano. De hecho, según la web especializada Transfermarkt, Rony Lopes es uno de los jugadores de la Liga que más valor de mercado ha perdido en los primeros meses de competición. De hecho, ha pasado de los 25 millones en los que estaba tasado en agosto, a los 12,5 actuales, lo que supone una pérdida del 50 por ciento de su valor.

El de Belem es, de este modo, el décimo jugador de LaLiga con mayor pérdida en estos cuatro primeros meses, sólo superado por los azulgranas Ivan Rakitic (15 millones) y Busquets (15), los madridistas Asensio (20) y Jovic (20), el bético Fekir (20), Bale (20), Vinicius (20), Dembélé (25) y Hazard (30), cuya pérdida de valor es la más llamativa de todo el campeonato doméstico.

Pese al descenso de valor que ha sufrido el jugador brasileño, la plantilla se ha situado tercera en el ranking de mejor valoradas de LaLiga, con una tasación total de 285,5 millones de euros, un leve incremento con respecto a la cifra que esta misma web especializada fijó en agosto, que rondaba los 275.