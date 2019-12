Sarabia: "Me costó salir del Sevilla; era muy feliz"

Pablo Sarabia reconoce que este 2019 que está a punto de acabar ha sido "muy especial y muy importante", sobre todo por su fichaje por un equipo como el PSG, un paso más en su "evolución constante", pero que le costó dar por "la calidad de vida y futbolística" que tenía en Sevilla, y también por cumplir uno de sus "sueños" con su debut con la selección española.

"Ha sido un año muy especial para mí, muy importante, y estoy muy agradecido a todas las personas que confiaron en mí para ir al PSG y a Robert Moreno cuando me dio la oportunidad de poder estar en la selección y cumplir uno de mis sueños. Ha sido un gran año", expresó Sarabia en una entrevista a Europa Press.

El madrileño dejó el pasado verano LaLiga española para jugar en uno de los 'grandes' de Europa como el Paris Saint-Germain, su tercer equipo tras un modesto como el Getafe y un equipo con aspiraciones mayores como el Sevilla. "Ha sido una evolución constante. Me he ido formando poco a poco, avanzando y mejorando en facetas en las que no estaba tan curtido", indicó sobre su carrera, que empezó en la cantera del Real Madrid.

"Ahora me llegó la oportunidad de estar en el PSG, aunque me costó mucho salir de Sevilla, allí encontré una calidad de vida y futbolística muy grande y era muy feliz, pero esta era una oportunidad única y creo que hice bien, estoy muy contento por el paso que di", subrayó el futbolista de 27 años.

Su nuevo equipo es uno de los candidatos a la Champions League en los últimos años, aunque no ha brillado en la competición todavía pese a su gran plantilla. "Sé de la importancia que tiene la Champions en París", puntualizó. "Es una competición única y el PSG quiere hacer cosas grandes, pero lo que tenemos que hacer es centrarnos en el Dortmund y no pensar más allá", advierte, sabedor de que de cara al duelo de octavos contarán con "la ventaja" de que el técnico Thomas Tuchel "conoce mejor que nadie" al conjunto alemán, al que entrenó anteriormente.

El debut con España

Este 2019 también estuvo marcado por su convocatoria con la selección española, en agosto y, quizás, algo más tarde de lo que su rendimiento señalaba. "He seguido trabajando siempre, nunca he decaído y nunca voy a decaer. Lo que está en mi mano es seguir trabajando y haciendo bien las cosas, pero es verdad que alguna lista en la que no estaba te dejaba así un poco impactado", confesó.

Robert Moreno le dio la oportunidad de debutar en Bucarest ante Rumania y en su tercer partido, ante Malta en noviembre en Cádiz, marcó su primer gol con la 'Roja'. "No sé con qué momento quedarme. El día que debuté era algo que llevaba esperando muchísimo tiempo y fue muy especial, y el día que marqué también porque se lo pude dedicar a mi padre', aseguró.

Sarabia sabe que "es complicado" que pueda entrar entre los elegidos para la Eurocopa del año que viene, donde cree que el combinado nacional tiene "capacidad, mentalidad y un buen equipo para hacer algo importante". "Serán partidos complicados desde el primer momento y tenemos que ser un buen grupo para poder estar preparados para los momentos difíciles que seguro que los habrá", señaló.

Además, pese a su marcha a Francia, sigue LaLiga Santander, la cual le encanta que esté "así de igualada". "Cada vez que puedo, intento ver partidos cuando no jugamos porque al Real Madrid y al Barça, que suelen ganar todo, les cuesta ganar en cualquier campo y ante cualquier rival, incluso en casa, y eso le ha dado a LaLiga un salto de calidad y competitividad que la hace muy bonita", resaltó.

"Al Getafe le veo muy bien, con un entrenador que hace las cosas muy bien y trabaja al equipo de forma fantástica, y el Sevilla está en un momento muy bueno, con un entrenador que le ha venido muy bien y que ha expresado a los jugadores la idea que tiene. Es muy rocoso y ordenado, y es complicado jugar contra ellos", detalló sobre sus dos exequipos en el fútbol español.

Finalmente, para el 2020, pide "salud y lo mejor para la familia, que es lo fundamental". "En lo deportivo seguir rindiendo como lo estoy haciendo, seguir con mi adaptación fantástica al PSG y que consigamos todos los títulos posibles con el PSG y con la selección si tengo la oportunidad", sentenció.