El fichaje de Diego Carlos no entusiasma en Liverpool

Desde que Diego Carlos arrancara la temporada su nombre ha sonado con fuerza, primero, en la Liga española y desde hace unas semanas en una Premier que apunta a todo lo que se mueve en el mercado y donde la comptencia es feroz. Eso ha hecho que varios clubes sigan de cerca las evoluciones del jugador y que desde hace tres días barajen en Inglaterra la opción de que algún club, especialmente el Liverpool, haga efectivo el pago de la cláusula de rescisión que firmó con el Sevilla: 75 millones de euros.

Sin embargo, este presumible interés del vigente campeón de la Champions League se ha encontrado con la indiferencia y el escepticismo de sus aficionados, plasmado en las redes sociales. Ya sea porque pocos conocían a Diego Carlos antes de que Monchi lo fichara este verano o porque consideran que no mejora lo que tiene, la aparición del nombre del futbolista brasileño no ha despertado mucha ilusión en la ciudad del condado de Merseyside.

No en vano, aparte de Van Dijk, que rozó este año el Balón de Oro, Jürgen Klopp cuenta para el centro de su defensa con tres jugadores que, pese a la reciente revisión al alza del valor de Diego Carlos (25 millones actualmente) estarían a su nivel: Dejan Lovren (20), Joe Gómez (35) o el ahora lesionado Joel Matip (40). Por ello, parece poco lógico invertir esa cifra, especialmente en el mercado invernal, por un jugador que no tendría asegurado un puesto en el once inicial del Liverpool.

La apertura del mercado invernal en Inglaterra, donde se cerró el veraniego mucho antes que el resto de ligas potentes, abre la veda a todo tipo de especulaciones, pero la realidad es que si Diego Carlos sigue a este nivel, en verano sí van a llegar ofertas muy serias por él y ahí el Sevilla tendrá que saber aguantar para elegir su mejor opción.