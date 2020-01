Gaizka Garitano ve al Sevilla "en la pelea por LaLiga hasta el final"

El entrenador del Athletic Club, Gaizka Garitano, advirtió de la dificultad de la visita que realizarán este viernes al Sánchez-Pizjuán para enfrentarse a un Sevilla FC al que ve, junto con el FC Barcelona y el Real Madrid, "en la pelea por LaLiga hasta el final" del campeonato.

"Le veo a la altura. Otros años quizás era el Atlético es que estaba ahí, pero este año al Sevilla le veo cerca de ese nivel y creo que va a estar hasta el final. Lo tienen todo", destacó el técnico vizcaíno en la rueda de prensa que ofreció antes del último entrenamiento previo el encuentro.

Para Garitano, el conjunto de Julen Lopetegui es "muy completo" y "capaz de jugar a muchas cosas."Cuando el partido es más físico se amoldan a ello y cuando necesitan fútbol lo tienen con Banega, Jordan o Nolito. Y tienen mucha gasolina. Es el equipo que más corre de LaLiga", subrayó.

Garitano admitió que para tener opciones de sacar un buen resultado de Nervión necesitarán "defender bien" porque "si no, en esos campos es difícil hasta sufrir", pero también "ir arriba para hacer gol".

"Tienes que ser ambicioso, asustar y llegar con gente cuando puedas porque son equipos que rara vez no hacen gol. No es fácil mantener a cero la portería", añadió el entrenador vizcaíno, quien no desveló si repetirá el dibujo con tres centrales que empleó con éxito en el Bernabéu o regresará al más habitual 1-4-2-3-1.

"Hemos trabajado en la semana lo que vamos a hacer y siempre tenemos ese 'plan B' que utilizamos de vez en cuando, bien por nuestro equipo o bien por un rival que es superior a nosotros como el Sevilla o Real Madrid. Valoraremos jugar con 4 ó 5 atrás", dijo.

Además, Garitano desveló que Gaizka Larrazabal será baja en este partido debido a un proceso febril y se sumará por lo tanto a las ausencias ya conocidas de los lesionados Iker Muniain, Aritz Aduriz y Oscar de Marcos y del sancionado Oihan Sancet.

"Iker está muy bien y, si todo va bien, enseguida estará. Aduriz va entrando y saliendo dentro de un proceso normal y dependerá más de su evolución, puede ser antes o después. En el caso de Iker parece claro que enseguida estará", dijo.

Por último, el entrenador de Derio se refirió a la situación del central Unai Núñez a quien el club ha trasladado una oferta de renovación a la que aún no ha respondido, porque quiere jugar y ser titular, cuando ahora es suplente. Se especula con que haya ofertas por él en el mercado invernal.

"He hablado con él. Suelo hablar bastante y recientemente también. Al final vamos a ver lo que pasa este mes. Él sabe de sobra que el club y cuerpo técnico llevamos tiempo queriendo que renueve porque para nosotros es muy importante, es un jugador de presente y de futuro para el club", explicó

"Está en su mano quedarse y vamos a ver. No nos gustaría perder a un jugador de tanto valor para nosotros. Él lo que quiere es quedarse en el Athletic y ojalá se den las circunstancias para que se quede", concluyó Garitano.