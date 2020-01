El Sevilla se luce ante su afición

Gran mañana de sevillismo la que se ha vivido en el Ramón Sánchez-Pizjuán, sobre todo, para los más pequeños, que han podido disfrutar viendo a sus ídolos muy cerca. Un entrenamiento que no no se han querido perder más de 12.000 aficionados que no pararon de alentar durante toda la sesión.

Los jugadores del Sevilla FC saltaban al césped del Ramón Sánchez-Pizjuán sobre las 11:30 horas, de forma puntual para alegría de los miles de aficionados sevillistas que por entonces ya llenaban la grada baja de Gol Norte y Fondo, poco la grada alta también se iría llenando con los más rezagados.

Con todos los hombres disponibles y José Castro presente alentando a los suyos, Julen Lopetegui y sus pupilos comenzaron la sesión con unos ejercicios de calentamiento mientras la grada no paraba de animar y cantar. Posteriormente, los tradicionales rondos con balón en el centro del campo divididos en dos grupos.

Tras los rondos y para delicia de los aficionados, la plantilla ensayaba jugadas de finalización en la portería de Gol Norte, con los extremos y laterales centrando balones de ambas bandas y el resto entrando a rematar. Cada acción acabada en gol, celebración de la grada, que quería más.

La sesión continuaba con un partidillo a mitad de campo con dos equipos y un jugador, que primero fue Dabbur y luego Reguilón, que siempre atacaba con el equipo que tenía el balón. Luego, más ejercicios de finalización de cara a portería, pero en esta ocasión, no con centros laterales sino con disparos desde la frontal tras control del balón. De un lado, los zurdos Munir, Bryan Gil y Rony López, de otros, los diestros Koundé, Chicharito, De Jong, Diego Carlos, Jordán y Pozo. En la otra portería, Banega, Franco Vázquez y Ocampos, que no dudo el ponerse los guantes.

Para finalizar, balones para los aficionados que no pararon de animar y cantar durante toda la sesión.