Dani García responde a Lopetegui

Seguramente, estuvo algo permisivo González González con un Athletic Club que hizo 20 faltas y perdió mucho tiempo, desde el minuto uno, pero no se puede decir que el castellano-leonés tuviese incidencia en el resultado.

Para el Sevilla, los vascos se emplearon con excesiva dureza; para Dani García, en cambio, estuvo simplente "competido", según dijo en El Transistor. "¿Leña? Bueno... está bien que sea disputado, que no nos vayamos del partido. Ellos mejoraron en la segunda parte. Te van empujando y también la afición les llevó al empate", comentó el pivote, antes de que le aputaran las quejas de Lopetegui en la sala de prensa.

"¿Pocas amarillas? Que mire los codazos que ha habido en nuestro área, a ver qué opina al respecto. Yo me he llevado algún 'regalito'... Hemos sido más intensos que agresivos, a mi parecer", concluyó el ex del Eibar.