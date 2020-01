Nueva pista sobre el futuro de Banega

El argentino Éver Banega es uno de los tres jugadores de la primera plantilla del Sevilla FC que finaliza contrato a final de temporada, junto a Nolito y Daniel Carriço, pudiendo negociar como agente libre, por tanto, desde el pasado 1 de enero.

Ya avanzó, sin embargo, que la primera decisión tomada por el albiceleste era la de no escuchar los cantos de sirena que llamaban a su puerta de cara a la presente ventana de transferencias y, por tanto, seguir en el Sánchez-Pizjuán como mínimo hasta el próximo 30 de junio, cuando acaba formalmente su contrato.

Mientras tanto,, director general del intenta avanzar en la renovación de su contrato , algo que no resulta sencillo y que, por ello, pretende llevar con el mayor sigilo posible, pues lo contrario, como el propio Monchi indicó, perjudicaría a los intereses del club de Nervión, siendouna figura muy particular tanto dentro como fuera del campo, con sus cuestiones personales.

Y en ello está tanto Monchi como el propio club, donde no han dudado en mostrarle su cariño al argentino a través de los perfiles oficiales del Sevilla FC en redes sociales, desde donde han felicitado al internacional argentino por sus 300 partidos cumplidos en LaLiga, después de que el pasado viernes el Sevilla FC se enfrentara al Athletic Club en la última jornada de la primera vuelta: "Hoy ha cumplido @ever19banega los 300 partidos jugados en @laliga. ¡Felicidades, Éver! #WeareSevilla".

Un tacto que el propioha tenido en consideración responder a través de otra publicación en su cuenta personal de Instagram, donde, todo sea dicho, no es demasiado propicio a ello, lo que le da aún más valor a lo expuesto. Pues el '10' del Sevilla FC no ha tenido reparos en daren Nervión, dejando claro que esllegar a los 30 partidos en LaLiga y que aún tiene fútbol para rato: "Esto recién comienza". Junto a ello, Banega enfatizó que. Justo lo que lleva Monchi semanas intentando conseguir.

El de San Fernando sabe que encontrarle un recambio a Banega acarrearía una fuerte inversión tanto en salario como en traspaso, cantidad que se ahorraría el Sevilla FC de conseguir renovar al '10' y a la que dedicaría gran parte de ese hipotético traspaso a un tercero como recambio. Estrategia con la que la dirección deportiva sevillista lleva semanas intentando avanzar. Todo dependerá, por tanto, de que llegue o no una oferta irrechazable por parte de otro club, la cual el argentino ha tasado, tal y como ha podido conocer ED de primera mano, en cuatro millones de euros netos por temporada a razón de tres años, justo lo que le ofreció el Inter cuando abandonó Nervión con anterioridad.

Tanto él como su familia están, aunque su esposa (una de las principales razones de su vuelta) ya no es tan reticente a probar fortuna de nuevo en el extranjero. 'Novias' para ello, desde luego, no le faltan, contando con ofertas de todos los colores , aunque ninguna, por ahora, parece haberle contentado del todo, lo que deja al Sevilla FC en un buen lugar.En la Serie A, laha sido el club que más interés ha puesto en las últimas fechas, intentando repatriarlo, sin suerte, al Calcio italiano este mismo enero. En Europa, también cuenta con el interés del, en la Bundesliga, mientras que lejos del Vejo Continente dispone de ofertas mucho más llamativas en lo económico: el, elen Arabia Saudi o elen México, entre otros, una vez que las nuevas restricciones económicas impuestas en China a partir de este año hayan caído por su propio peso a los clubes interesados que tenía allí. En LaLiga, por si no quiere marcharse de España, tampoco le faltan pretendientes.