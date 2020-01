Y, mientras tanto, Immobile y Ben Yedder luchan por la Bota de Oro

El Sevilla FC tiene un problema ante el gol evidente, siendo discutible si responde más al supuesto bajo nivel de sus delanteros o si tiene que ver con la pobre manera de atacar del equipo, generalmente entregado a las carreras por la banda derecha de Jesús Navas y Lucas Ocampos.

Con un gran sector de aficionados y Prensa pidiendo la llegada de algún fichaje para la vanguardia, ante los raquíticos números ante la portería rival de De Jong, Chicharito y Dabbur, llama la atención que haya dos exdelanteros nervionenses actualmente luchando por la Bota de Oro.

Uno de ellos, incluso, es el que tiene mayor puntuación (38) en esta particular tabla, empatado con Robert Lewandowski (Bayern Munich). Se trata de un Ciro Immobile (SS Lazio) que, tras firmar un doblete ante el Brescia, suma ya 19 goles en 17 partidos en la Serie A (21, en total), además de cinco asistencias.

El otro ex del Sevilla que se encuentra entre los 10 más certeros, concretamente el octavo, es Wissam Ben Yedder (AS Monaco), tras haber hecho 13 dianas en 16 partidos de la Ligue 1, al margen de haber regalado otros cinco.

Obviamente, atender a sus números arregla poco por Nervión y ambos salieron del club en su momento por motivos de peso, aunque distintos. El italiano, con Gameiro y Llorente por delante, se cansó de estar sentado en el banquillo y la grada y regresó a mitad de temporada a su país, tras no haberle ido bien antes tampoco en la Bundesliga, con el Borussia Dortmund, lo cual, además, permitió al Sevilla recuperar la inversión que había realizado meses antes, al no haberse devaluado.

Al franco-tunecino, mientras, le quedaban dos temporadas de contrato, pero tenía decidido marcharse (lo dijo incluso públicamente), se acercaba a la treintena y era una de las escasas vías que tenían en la entidad hispalense para recaudar dinero y poder conformar una plantilla prácticamente nueva para ponerla a las órdenes de Lopetegui.

El problema, seguramente, no es que se fueran, como se despidieron de Nervión otros 'killers' muchas veces; el problema es que los que han llegado no están haciendo goles. Lo que aún no está claro del todo es por qué.