Diego Carlos, el 'muro' de LaLiga, en el mejor once de diciembre

Nadie duda de que se trata de una de las grandes revelaciones del campeonato, de uno de esos fichajes 'made in Monchi' por los que, más pronto que tarde, el Sevilla FC acabará ingresando una auténtica fortuna. Diego Carlos (26) ha completado media temporada a un nivel altísimo y ha terminado el año pujando, junto a Luis Suárez (finalmente, el ganador) y Ángel Rodríguez como mejor jugador de diciembre.





¿Quién es tu favorito? ?? pic.twitter.com/4F4Zaed9n6 — LaLiga (@LaLiga) January 2, 2020

52 - Diego Carlos del @SevillaFC es el jugador que más despejes de cabeza ha completado en @LaLiga esta temporada (91 despejes en total). Coloso. pic.twitter.com/sM4dHwZsLM — OptaJose (@OptaJose) January 6, 2020

Diego Carlos es, no en vano, el jugador que más despejes de cabeza ha realizado, tal y como refleja @OptaJose.