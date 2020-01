Lopetegui fuera de los banquillos: familiar, divertido, amigo de Nadal, su 'relación' con Mocedades...

La globalización del fútbol hace que sus protagonistas sean tratados como figuras sociales. El aficionado idolatra a su equipo, entrenadores o jugadores, convirtiéndose muchas veces en ídolos de masas, lo que obliga a refugiarse en ocasiones a los propios protagonistas.

"Allí se encuentra uno a sí mismo. En el fútbol el personaje roba a la persona, y eso es lo que encuentro, en mi casa, uno necesita un refugio". Son palabras de Julen Lopetegui, entrenador del Sevilla, refiriéndose a su Asteazu natal, realizadas en la entrevista concedida a los medios oficiales del club de Nervión, donde actualidad aparte, tuvo tiempo de abordar su lado más personal.

Allí dejó ver, como se conocía sus fuertes vínculos familiares, emocionándose al recordar a su madre y a escuchar unas declaraciones de su padre, aunque desveló otros, cuanto menos curiosos. "Vengo de una familia maravillosa, donde mi madre, que está en el cielo, nos educó a todos igual. Hemos echado nuestra 'fichita' familiar, es cuestión de inversión. Somos cuatro hermanos y estamos muy unidos, con nuestro hijos respectivos. Muy orgulloso de la familia que tengo", declaró un entrenador del Sevilla que dejó una imagen personal radicalmente diferente a la que tiene como técnico nervionense.

Amante de las rancheras, diestro en las parrillas por antiguos negocios familiares, quienes le conocen, aseguran que le gusta bailar y que canta en todas las bodas. "Fui la oveja negra de la familia. Mi padre tenía la ilusión de que todos fuéramos pelotari", señaló un Lopetegui que confesó que cuando militaba en la Real Sociedad alternaba los entrenamientos vespertinos con la práctica del remonte (variedad del juego de pelota en que se usa la cesta de remonte).

A los 18 años ficha por el Real Madrid, aunque los inicios fueron duros. "San Sebastián ya era grande, y Madrid, imagínate, y haciendo la mili. Fueron momentos duris, pero apareció el 'Flaco' (José Manuel Molina), mi familia madrileña. Me acogieron y me dieron todo. De las personas más divertidas y más buenas que he conocido", declaró el técnico del Sevilla, que desveló que: "El 'Moli' era más completo que el Avecrem. Tenía mucha gracia, bailaba muy bien, pero sobre todo era muy buena persona. Generoso con todo el mundo. Tenía un disco-bar en el que íbamos jugadores del Castilla, Atlético B, primer equipo. Nos lo pasábamos muy bien".

Casado con Rosa, hermana de Juanjo Maqueda, otrora jugador del Real Madrid, es amigo de Rafa Nadal. "Lo conozco desde que tenía 8 o 9 años. Jugué con su tío (Miguel Ángel) y a través de él y Sebastián, su padre, lo conocí. Lo traía al vestuario y jugaba muy bien al fútbol. Podía haber llegado. Luego, la amistad se mantuvo en el tiempo en diferentes proyectos con su padre. Le tengo una grandísima admiracion y es digno de ser ejemplar. Un ejemplo absoluto de deportista", manifestó.

Por último, dejó dos detalles llamativos. Por un lado, guarda un borrador de poemas de su época del Barcelona, cuando pasó malos momentos por una grave lesión de espalda. Y, por otro, tiene antecedentes familiares con el grupo musical Mocedades... "La cuestión es que había un programa en la ETB en el que estudiaba el árbol genealógico y se fueron hasta 1400. Al parecer, teníamos por entonces orígenes comunes. Así como con Iñaki Azkuna (antiguo alcalde de Bilbao, ya fallecido).