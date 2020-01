Los pros y las contras de la Copa del Rey para Lopetegui

El Sevilla afronta este domingo su segundo encuentro de la Copa del Rey, de nuevo, ante un Tercera. El Escobedo, tras eliminar el Coruxo, aguarda a los de Julen Lopetegui en el Eusebio Arce.

Al respecto del nuevo formato del torneo del K.O., el entrenador del Sevilla dio su parecer en una entrevista a los medios oficiales. "Me gusta, pero creo que debería darse una serie de requisitos mínimos. A partido único me parece fantástico, aunque creo que habría que ser riguroso con las condiciones de juego de los campos, en las dimensiones y las calidades. Ahí, si no caben todos, no caben todos. Eso creo que también es preservar la competición. Si a Nadal le pones una pista de pádel, juega al pádel, no al tenis", consideró.

Todo ello le hace ser cauteloso de cara al inminente duelo ante los cántabros, aunque sin poner excusas: "Miedo no, respeto. Somos conscientes de lo que es el fútbol. Nos tenemos que preparar y competir en ese contexto y superar al rival. Es un formato donde ya ha habido sorpresas y va a haber que trabajar para no serlas. Tenemos que trabajar para ilusionarnos en ese contexto. Si queremos ser protagonistas en la Copa, tenemos que adaptarnos a ese contexto. Tiene esa matiz diferente, juegas en condiciones diferentes. Estoy de acuerdo en el formato, no en las reglas".

De cara a la afición, Lopetegui quiso lanzar un mensaje de cara a la aventura copera. "Al sevillista le diríamos que tenga la ilusión de que pasaremos de ronda. Sabemos de la dificultad, sabemos que son partidos complejos por el contexto. Es difícil plasmar esa superioridad en ese escenario. Tenemos que prepararnos", indicó.