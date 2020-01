Reguilón: "Venir al Sevilla fue una elección magnífica"

Sergio Reguilón ha sido una de las mayores revelaciones en esta primera vuelta del curso liguero. El lateral zurdo cedido por el Real Madrid se ha vuelto un indiscutible para su entrenador, Julen Lopetegui, y se ha ganado el cariño de la afición sevillista con su entrega y su despliegue semana tras semana.

En la noche de ayer, el madrileño acudió al programa de Sevilla FC TV A Balón Parado, donde respondió diversas cuestiones sobre su llegada a la ciudad y el equipo, su relación con los compañeros, el vídeo que se hizo viral tras ganar el derbi o una anécdota con José Antonio Reyes cuando se enfrentaron en un Sevilla-Logroñés.

Reguilón afirma que está "muy feliz y muy contento" en la ciudad de Sevilla, aunque reconoce que ahora "hace un poquito más de frío". "Sevilla es una ciudad que es pequeña pero acogedora. Me gusta mucho cómo es la gente, el día a día y la convivencia. Me despierto feliz por los compañeros que tengo, por mi familia y por todo lo que rodea al club".

Sobre su relación con los compañeros, reconoce sentirse "muy integrado en el vestuario" y que suele hacer "muchas bromas" ya que siempre está "de cachondeo para darle vida al vestuario" y que incluso se ha hecho cargo de la banda musical de este. Cuestionado sobre el famoso vídeo de él bailando tras la victoria en el derbi, Sergio asegura que en esos momentos suele "venirse muy arriba y se me va. Había sudaderas y bolsas en el suelo, no sé en qué momento se me pasó por la cabeza hacer eso".

Para el lateral zurdo fue un partido muy importante, ya que afirma que vivió el derbi "viendo a la gente en la puerta del hotel cuando estaba de charla con el míster, escuchaba el ambiente que había fuera y no podías pensar en otra cosa que no fuera ganar el partido".

Sobre su llegada al equipo de Nervión, Reguilón se sincera y afirma que en verano tuvo "muchos clubes de Alemania, Inglaterra, Italia... Equipos que jugaban Champions incluso" pero que en el momento en el que sonó el Sevilla sabía que "algo muy raro tenía que pasar para que yo cambiara mi idea de venir aquí". Las razones del madrileño para escoger al equipo sevillista, tal y como él reconoce, fueron "el equipo, el míster, la idea de juego y continuar en la liga española. Por muchos factores era la mejor opción y no me arrepiento absolutamente de nada, fue una elección magnífica".

El himno del Centenario y su anécdota con Reyes

Sergio confirma que conoce la letra del himno "desde que era pequeño" puesto que es una canción que le encanta. "De pequeño tenía mi mp3 con una canción de Mago de Oz y el himno del Arrebato". Es conocido que el zurdo tiene en José Antonio Reyes un ídolo de su infancia, y pudo enfrentarse a él en un partido copero entre Sevilla y Logroñés. "Era muy pequeño y me daba vergüenza pedirle una camiseta. En la ida se la pedí a Coke, pero en la vuelta ya se la pedí a él. Tengo una foto suya en mi casa de Madrid, con un póster y una firma suya. Tenía una zurda que me encantaba, me fijaba mucho en él".