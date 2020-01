Rosen: "Dabbur era una oportunidad excepcional de mercado"

Munas Dabbur ya es historia en el Sevilla Fútbol Club. El delantero israelí apenas ha tenido oportunidad de demostrar sus cualidades con regularidad en el Sevilla y debido a ello, el atacante de Narazet se ha marchado al Hoffenheim, en una operación satisfactoria para los nervionenses, puesto que ha sido vendido por una cantidad mayor por la que fue firmado hace un año.



Tres goles y dos asistencias en nueve partidos disputados con el escudo del Sevilla en el pecho, todos ellos en la Europa League, pues su aportación en Liga se reduce a 24 minutos y otros 90 en la Copa del Rey. Pero como decíamos, todo ello ya es historia para el Sevilla.



Y es que el jugador ya se ha enfundado los colores del Hoffenheim, su nuevo club, que está estos días concentrado en Marbella hasta donde ya se ha desplazado el israelí para conocer a sus nuevos compañeros y comenzar los entrenamientos con el conjunto alemán.

?? #WelcomeDabbur ??



