Casar: "Tenemos que hacer que el Sevilla se sienta incómodo"

Pablo Casar, técnico de la UM Escobedo, cuenta ya las horas para enfrentarse al Sevilla Fútbol Club, sin duda, el partido más importante de la historia del conjunto cántabro. "Es el premio de un trabajo de tres años, estos jugadores se lo han ganado, jugar ante un equipo de ese nivel, un equipo que lucha por entrar en Champions, con jugadores y cuerpo técnico con experiencia a nivel internacional... es una oportunidad para ver hasta dónde podemos llegar, es un reto para todos, intentaremos ponérselo muy complicado, es un sueño y queremos que se recuerde como algo grande", ha dicho el preparador en Teiba FM.

Aunque el Escobedo afronta el partido con el buen sabor de boca del 4-0 ante el Selaya, el míster albinegro sabe que el duelo ante el Sevilla motiva por sí solo: "No tiene mucho que ver ese triunfo pero siempre se llega mejor ganando, creo que es un choque con tantos alicientes que podría dar un poco igual lo que haya sucedido el fin de semana anterior porque de igual manera están todos los jugadores enchufados".

En cuanto al choque ante el Sevilla, Casar promete dar guerra a los de Lopetegui porque se trata de una ocasión única: "No somos ciegos, saque el equipo que saque el Sevilla será de máximo nivel, la dificultad es máxima y se tienen que dar muchísimas circunstancias para que nosotros podamos ganar al Sevilla pero como deportista no me lo puedo tomar de otra manera, va a ser especial para mis jugadores, es un momento único para ellos, creo que van a estar a la altura y vamos a disfrutarlo. El deporte tiene cosas muy grandes y soñamos con ellas, eso es gratis, luego a ver hasta dónde podemos llegar pero vamos a intentarlo".

Y es que al jugarse en fin de semana, el Escobedo tendrá que jugar su partido de Liga al miércoles siguiente, apenas tres días después del duelo copero: "Vamos a ver qué ocurre el domingo, que es muy complicado, como entrenador solo puedo poner a 14 jugadores pero todos lo quieren jugar, todos se lo han ganado. Tenemos gente disponible, todos a muy buen nivel, es un partido increíble y para mucha gente de Escobedo es el partido más importante de su historia".

El equipo de Casar se caracteriza por ganar la posesión a sus rivales, aunque ante el Sevilla, el míster cántabro sabe que el partido ante los nervionenses será distinto: "Es un equipazo, tiene muchos registros y hay una diferencia enorme. Nosotros tocamos mucho el balón y sabemos que será un partido donde no se va a dar eso, vamos a tener que jugar de otra manera y tenemos que hacer que el equipo rival se sienta incómodo, ese es nuestro primer objetivo".

Por último, sobre si prefería jugar en su estadio, el Eusbio Arce, o haberlo hecho en otro de mayor capacidad, Casar asegura que hacerlo en casa le da más posibilidades de pasar a su equipo: "Deportivamente tenemos más opciones seguro, estamos hecho a nuestro campo y nos sentimos cómodos, la pena es que mucha gente no va a poder acudir".