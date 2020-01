Nolito habla de su futuro, Dabbur, los objetivos...

Tenía todas las papeletas para salir en verano, pero ha acabado por hacerse con un sitio en los planes de Julen Lopetegui. Desde la pretemporada, Nolito convenció al técnico vasco y ha sido habitualmente el primero en sus preferencias para ocupar el flanco izquierdo del ataque, siempre que ha estado disponible.

Una contusión en la pierna izquierda le ha impedido ser de la partida en los cuatro últimos encuentros de Liga, pero el sanluqueño ya se entrena con el grupo desde la pasada semana y asegura estar listo para volver. "Ya estoy a tope. La felicidad me la da jugar. Me siento con la confianza del entrenador e intentaré no defraudarle", ha asegurado en Onda Cero.

A sus 33 años, el ex del Celta, que pretendió su regreso en verano, vive el momento y no piensa más allá de junio, cuando acaba su vinculación con el Sevilla FC, por lo que ya puede negociar libremente con cualquier club de cara a la próxima campaña, al igual que Banega y Carriço, a quienes sí se pretende renovar, en el caso del argetino, con un 'plan secreto'. "Termino contrato, pero no me preocupa. Monchi no me ha llamado, pero no pasa nada. Lo único que me interesa es no lesionarme, jugar y ser feliz", afirma.

Al mismo tiempo, eso sí, Nolito no esconde que su continuidad es poco menos que imposible, dando por hecho que hará las maletas a final de curso para marcharse gratis "¿Seguir en el Sevilla? Es mi ilusión, pero es muy complicado. Ya tengo una edad y Monchi tendrá sus historias. El Sevilla es un club muy potente", afirmó al respecto.

Pero mientras llega el momento del adiós, el gaditano, autor de dos goles y dos asistencias en sus 12 encuentros oficiales esta temporada, quiere disfrutar en Nervión y se traza objetivos altos, más allá de conseguir la clasificación para la Champions, "¿Un título? Sí, ¿por qué no podemos levantar la Copa del Rey o la Europa League? Hay que luchar e ir por los sueños", explicó, al tiempo que puso ya el foco en el próximo encuentro liguero, en el que tocará visitar el Bernabéu: "Si nos colgamos del larguero, nos meterán cuatro. El Madrid es uno de los mejores equipos del mundo y está fuerte. Iremos a competir con ellos".

Por otro lado, Nolito también se refirió a la marcha de Munas Dabbur, del que entiende que haya querido marcharse al no tener minutos, si bien recordó su valía. "Me llevaba bien con él. Se sentaba junto a mí en el vestuario. A veces juegas más o menos. ¿Cómo va a meter goles si no ha jugado? Nadie es malo por no jugar. En el Sevilla todos los jugadores son buenos", sentenció.