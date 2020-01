Ocampos, sobre su sanción: "No lo toco, es injusto"

Lucas Ocampos se ha convertido en una pieza imprescindible para Julen Lopetegui. Máximo anotador liguero del Sevilla con cinco tantos, el argentino ha acaparado los focos de los hispalenses en esta primera vuelta junto con Diego Carlos. Ocampos no podrá estar ante el Madrid en el Bernabéu tras ver una amarilla en el último partido frente al Athletic, algo que le duele porque, según el mismo, no toca al rival. "Si le pegas pues ya está, pero como se que no le toco me parece injusto, pero ya está, hay que pensar en lo que viene y no darle más vueltas".

Reconoce que se trata de un jugador que va siempre "al límite" y que no se guarda "nada". Sus números le convierten en la referencia ofensiva del equipo, aunque sabe que debe mejorar en algunos aspectos. "Uno intenta aprender día a día en los entrenamientos y los partidos, que es donde se dan estas situaciones. Tengo que mejorar en el último pase ya que a veces no sale, pero siempre es mejor que haya opciones de fallar, lo malo sería no tenerlas".

Ante el Escobedo, el equipo de Lopetegui tendrá que jugar sobre césped artificial, algo poco habitual para los jugadores del Sevilla. "Hay que afrontarlo de la mejor manera posible, el campo va a ser difícil y el rival también, hay que mentalizarse de lo que nos espera el domingo". A pesar de esto, no será la primera vez que Lucas dispute un partido en estas condiciones, ya que como él mismo recuerda, se enfrentó a "un equipo de la primera francesa también con césped artificial" durante su estancia en Mónaco.

El argentino piensa que el Sevilla puede aspirar a pelear por la liga, pero tiene claro que hay que ir "paso a paso". "No podemos pensar en ganar la liga si primero estamos buscándonos a nosotros mismos sobre el césped. El equipo está bien y no podemos desesperarnos por dos malos resultados. No sé cuantos pensarían en que a estas alturas de la temporada podríamos estar a cinco puntos de Madrid y Barcelona, hay que seguir trabajando".

A pesar de que comenzó la temporada ocupando el extremo derecho, tras su reaparición por la sanción de tres partidos Ocampos ha comenzado a jugar por la banda izquierda, algo que como él mismo afirma es habitual para el atacante. "Este último año es totalmente diferente, he encontrado otras cosas en banda derecha, tengo más llegada ahí y estoy muy cómodo en esa zona. Intento ir hasta allí para jugar con Jesús Navas, nos entendemos muy bien en nuestro juego".

Sobre el de Los Palacios, Ocampos reconoce que es el jugador que más le ha sorprendido de la plantilla: "A su edad juega como si tuviera 20 años, es probablemente de los jugadores con los que mejor me entendí en un terreno de juego. Está detrás, delante, da pases, me lee el desmarque... es un pesado" dice entre risas sobre el capitán sevillista.

El argentino entiende que la exigencia del equipo es estar "entre los tres primeros o ir a Champions" y que esto se trata de "un objetivo" que tiene el equipo. "Trabajamos día a día para ganar el máximo de puntos y estar lo más arriba posible".

No le preocupa la llegada de un nuevo delantero tras la salida de Dabbur. "Estamos tranquilos. Se fue Dabbur, que es un gran jugador y muy buena persona y le deseamos lo mejor. Si llega otro será bienvenido, esperamos que aporte goles y sume al equipo. En el grupo tratamos a todos de la misma manera".

La irregularidad del equipo en casa y el contraste con sus partidos como visitante. "Es una pregunta complicada de responder. Si ves los partidos en casa, es difícil encontrar un rival haya sido superiores, pero es verdad que marcamos menos goles. Fuera encontramos el gol antes y sabemos retenemos y aguantar el partido. Es un punto por mejorar en esta segunda parte del campeonato".