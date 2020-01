Las intenciones del Rennes con Gnagnon

Monchi busca en este mercado de enero darle una nueva vuelta de tuerca a su proyecto, tratando de solucionar las carencias que se perciben en el ataque del Sevilla FC, después de que el pasado verano ya reconstruyera el armazón del equipo. Para ello, llegaron hasta trece fichajes y, por consiguiente, fueron muchas las salidas de jugadores que no contaban.

Uno de esos futbolistas heredados de la planificación anterior, encabezada por Caparrós, fue el francés Joris Gnagnon. La apuesta del club por el joven central galo fue arriesgada: 13,5 millones de euros más 1,5 en variables. Una fuerte inversión por un defensor el que siempre se le miró con lupa por su voluminoso físico y al que le costó entrar demasiado en los planes de Machín, disputando finalmente 16 partidos como sevillista, sólo siete de ellos en LaLiga, si bien dejó algunas actuaciones para la esperanza, como la firmada en el Sánchez-Pizjuán ante el Atlético.

En pretemporada, sin embargo, no convenció a Lopetegui y no se le encontró otra salida que una cesión a su ex equipo. Pero en el Rennes ha vuelto a encontrarse a sí mismo y a parecerse a ese jugador por el que también se fijó Monchi en su día.

En este sentido, 'Buzz Sport' informa desde Francia que el técnico del conjunto bretón, Julien Stéphan, está encantado con el rendimiento del jugador, pese a que no es titular en la Ligue 1 desde finales de noviembre, y le gustaría seguir contando con él la próxima campaña, si bien su permanencia más allá del mes de junio, cuando finaliza su préstamo, se antoja muy complicada, pues su transferencia está fuera del alcance económico del Rennes.

Con contrato en vigor con el Sevilla FC hasta 2023, Gnagnon tendrá que volver, por tanto, a final de temporada. De momento, suma 19 encuentros oficiales en los que ha anotado dos goles, ambos en un mismo partido, ante la Lazio, en la Europa League.