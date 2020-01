Negociaciones avanzadas para la salida de 'Chicharito' a los Galaxy

La situación del delantero mexicano Javier 'Chicharito' Hernández en el Sevilla está cerca de resolverse. El ariete azteca no ha tenido el protagonismo que se esperaba en su regreso a España, y no ha conseguido hacerse con la plaza de titularidad en el once de Lopetegui. El 'General Manager' de Los Ángeles Galaxy, Dennis te Kloese, ya habla de 'negociaciones avanzadas' en cuanto a la llegada de 'Chicharito' al equipo californiano.

Según afirman desde Los Ángeles Times, se trataría del mayor desembolso realizado hasta el momento por los Galaxy, que pagarían por el '14' de Nervión una suma cercana a los diez millones de dólares (unos nueve millones de euros), por lo que el Sevilla sacaría un beneficio superior a un millón de euros (en verano se pagaron casi 8 por su pase al West Ham).

Por su parte, el Monchi contará con un colchón económico bastante notable para la contratación de un '9' de garantías para lo que resta de temporada tras la salida del azteca y de Dabbur, quien dejó en las arcas hispalenses otros diez millones por su traspaso al Hoffenheim.

No ha sido satisfactoria la vuelta de 'Chicharito' a España. Tras un fugaz paso por el Real Madrid en calidad de cedido en la temporada 2014/15, donde anotó 9 goles y repartió otras tantas asistencias en 33 encuentros, el mexicano decidió probar suerte en el Sevilla para demostrar su valía como ariete tras una irregular campaña en Inglaterra (8 tantos en 28 encuentros).

Sin embargo, el rendimiento del azteca ha estado por debajo de lo esperado. Sus tres goles en quince partidos (uno en liga y dos en Europa League) no le han bastado para convencer a Lopetegui, quien ha apostado casi desde el primer momento por Luuk De Jong como su '9' titular, a pesar de que los números del holandés son calcados (tres goles, dos en liga y uno en copa) a los del mexicano, habiendo disputado más encuentros que este (19 el de los Paises Bajos por 15 de 'Chicharito').

De esta forma, los Galaxy ocuparían con Hernández el hueco dejado por Ibrahimovic en su marcha al Milan, y conseguirían incorporar a una antigua aspiración del equipo angelino y todo un ídolo de masas en el fútbol norteamericano. Por su parte, Lopetegui se quedaría, por el momento, con De Jong y Munir como únicos delanteros del equipo hasta la incorporación de una tercera pieza en la que trabaja Monchi desde hace semanas.