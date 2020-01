Carlos Vela, sobre Chicharito: "Sería un gran fichaje para todos"

La posible salida de Javier 'Chicharito' Hernández rumbo Los Ángeles para jugar en los Galaxy sigue estando a la orden del día. El último en dar su punto de vista este asunto ha sido su compatriota mexicano Carlos Vela, jugador del otro equipo de la ciudad angelina, Los Ángeles FC.

El ex de la Real Sociedad afirmó haber hablado con el jugador del Sevilla, aunque no quiso desvelar sobre qué asunto. "Le escribí algo, pero no voy a decir qué porque me regañan" afirmo justo antes de ponerse a disposición de su técnico para el primer entrenamiento de la temporada.

Vela no dudó en afirmar que el movimiento sería positivo para todos: "Es un jugador y un personaje que a los mexicanos nos gusta mucho, ha hecho grandes cosas en la selección, en Europa y en México. Si viene, sería un gran fichaje para todos".

Carlos y Javier Hernández han compartido vestuario en Chivas y en la selección azteca, y el '10' de Los Ángeles FC afirma que su compatriota es "una máquina de anotar goles" y que le tiene un "especial cariño. Me gustaría que consiguiera lo mejor para él y, si lo mejor es venir aquí, entonces bienvenido sea".

El propio General Manager de Los Ángeles Galaxy afirmó que las negociaciones estaban "muy avanzadas", aunque todavía no había nada firme. Javier 'Chicharito' Hernández ocuparía en el equipo californiano la plaza dejada por Ibrahimovic en su marcha al Milan, quien ha sido la mayor figura de la liga norteamericana durante los últimos años.

Por su parte, el Sevilla contaría con un cash lo suficientemente amplio como para buscar un nueve de garantías que aporte los goles que entre el mexicano, De Jong y Dabbur no han sido capaces de sumar. La salida de 'Chicharito' junto con el dinero dejado en caja por Dabbur daría al equipo de Lopetegui un colchón cercano a los 20 millones de euros. Sin embargo, desde Nervión pretenden manejar el asunto con la mayor calma posible y tener atado al delantero antes de dar salida al '14'.