Un jugador de Betis y Sevilla entre las estrellas de la estadística

Todo el mundo colocaría en un once de estrellas ligueras a jugadores como Messi, Luis Suárez, Benzema o Hazard. En este caso, la alineación será distinta. Este 'once' está compuesto por los jugadores con mejores números de la primera vuelta, unos futbolistas que no brillan tanto como los Messi o Benzema pero que han sido recogidos por los analistas del departamento de Mediacoach.

Dejando a un lado los típicos datos de pichichi (Messi), recuperaciones (Casemiro), pases acertados (Banega) o asistencias (Luis Suárez); los integrantes de esta alineación son los mejores en alguna faceta de la estadística y, entre ellos, se encuentran Joaquín Sánchez y Jesús Navas.

Empezando por la portería, los analistas de Mediacoach colocan a Unai Simón, portero del Athletic Club. El arquero vasco supone un factor diferencial al atajar el 80,6% de los disparos francos que recibe. Es el mejor arquero en esta faceta.

En la línea defensiva colocan tres centrales y dos carrileros. Los centrales son Gabriel Paulista, Leandro Cabrera y Raúl Albiol. El defensor valencianista es el futbolista que más remates de un delantero rival ha bloqueado y salvado (18). Por otro lado, Leandro ha completado con éxito 285 entregas en largo, el mejor de la competición y un seguro para el Getafe. Por último, Albiol es el futbolista que más despejes ha logrado de la competición, 98.

Como carrileros tenemos a Pervis Estupiñan y Jesús Navas. El defensor del Osasuna es el jugador de toda LaLiga Santander que más metros recorre por partido a más de 24 kilómetros por hora: 955. En el lado derecho se encuentra el incombustible Navas, siendo el jugador de la competición que más centros al área ha completado (128) y uno de los que más y mejores pases da en la parcela final del campo.

Por delante de la defensa encontramos un doble pivote formado por Gonalons (jugador que más balones recupera por cada uno que pierde) y Mikel Merino (líder de LaLiga Santander en recuperaciones en campo contrario con 66). De 'eganche' aparece viviendo una segunda juventud y recién renovado, Joaquín Sánchez. El del Puerto de Santa María ha superado a Di Stéfano como jugador más veterano en anotar un triplete, el primero de su carrera. Sin embargo, lo más determinante de su juego no es eso, sino que cada 2,4 pases suyos la jugada termina en tiro a puerta.

En la punta de ataque nos encontramos con el actual Trofeo Zarra, Rorger Martí y con el futbolista revelación del campeonato, Ezequiel Ávila. El rosarino de Osasuna suma 10 goles en 18 partidos disputados, nueve de los cuales han sido en acciones de juego y no a raíz de una falta botada, un córner o de penalti. Por su parte, Roger es el jugador que más tantos a logrado a balón parado (6) junto con Parejo y Messi.