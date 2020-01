En-Nesyri: "Vengo para trabajar y meter goles"

Es lo que más le hace falta al Sevilla FC de Julen Lopetegui y lo que va a aportar, según ha dejado claro en sus primeras palabras como jugador nervionense, Youssef En-Nesyri.

"Me siento muy bien. Este equipo me gusta mucho y hace mucho años que pensaba en jugar aquí, en ponerme esta camiseta y jugar en este campo con esta afición tan buena. El Sevilla va de los primeros en la tabla y me encanta estar aquí", ha dicho el delantero marroquí en los medios del club, una vez que los resultados de sus pruebas médicas fueron postivos.

"Lo primero en lo que pienso es que es un cambio en mi vida y ahora hay que darlo todo en este equipo. Me han hablado un poco algunos compañeros del Leganés y le doy las gracias a todos ellos porque me han ayudado. La primera vez que vine aquí, lo pasamos mal, porque la afición aprieta mucho y es muy difícil jugar contra el Sevilla. No es nada fácil. Yo quería jugar en Europa, jugar más partidos durante el año... Europa League, Champions... Vamos paso a paso", prosiguió el internacional marroquí.

En Nesyri, sea en punta o por fuera, tiene claro para lo que Monchi le ha fichado. "Llego para trabajar, para meter más goles... Este es un club grande y hay que trabajar día tras día, coger confianza y conocer gente nueva. Doy las gracias al club, que me ha ayudado y al míster, que ha apretado para que yo estuviese aquí".