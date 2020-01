Lopetegui, sobre su vuelta a Madrid, Zidane o la entrada de Valverde

Julen Lopetegui regresará al Santiago Bernabéu poco más de un año después de ser destituido como entrenador del Real Madrid. Para el técnico del Sevilla esa circunstancia no le pasa de lo anecdótico, de ahí que no entrara a valorar en exceso el asunto. "Los protagonistas son los jugadores, no mi regreso. Lo importante será en cómo se muestren los jugadores en el campo. Estamos preparando el partido para cualquier tipo de circunstancia. No voy a responder a las encuestas sobre mi regreso", ha indicado el vasco.

Son doce años seguidos del Sevilla perdiendo en el estadio madridista, aunque la expedición viaja a Madrid con la intención de cambiar las estadísticas: "Vamos con ilusión y ambición. Vamos a por los puntos en juego. Hemos tenido más tiempo para preparar el partido. Tramos de afrontar todos los partidos de la misma manera. Sabemos que equipo tenemos en frente pero nadie nos quieta la ilusión y la de ser protagonistas".

El preparador tampoco ha querido incidir demasiado sobre las bajas: "Todas las experiencias te ayudan a mejorar y a tener otra perspectiva tenemos una serie de bajas, por sanción, por los que han salido, pero les damos importancia a los que están, que son los que intentarán hacer un gran partido".

Lopetegui ha elogiado la labor de Zidane al frente del Real Madrid: "Los resultados y los títulos que ha conseguido Zidane son extraodinarios".

Menos valorativo se ha mostrado con la entrada de Valverde a Morata en la Supercopa, que le costó la roja al uruguayo y que fue clave en el título blanco: "El fútbol es de contacto, y puede haber faltas que tengan más o menos incidencia en el partido".