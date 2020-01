Gudelj, sobre su falta en el gol: "El árbitro me dijo que yo le estaba buscando"

El gran protagonista de la acción del tanto anulado a De Jong, Nemanja Gudelj, ha querido referirse a esa acción tras el encuentro. El centrocampista serbio ha enfatizado que él no comete falta sobre Militao, sino que es el jugador brasileño el que busca el contacto: "Yo en el momento no pensaba que era falta. Y ahora después viéndolo otra vez sigo creyendo que no era falta, yo me quedo parado, es él el que el choca conmigo y al final pita falta. Sigo creyendo que no era nada".

El partido del Sevilla: "Hemos hecho un buen partido, hemos luchado mucho, en algunos momentos hemos podido hacerlo mejor. Hemos estado mejor en la primera parte. En la segunda a veces jugamos demasiado balón largo, ellos controlaron el partido, es algo que hay que mejorar".

Los despistes en defensa cuestan caros: "Hemos trabajado mucho eso en los entrenamientos. Muy bien para Luuk (De Jong) que ha marcado un gran gol, al final es una pena que nos hayan marcado el segundo gol".

Su conversación el árbitro después del tanto anulado: "Yo me fui al árbitro cuando estaba mirando el VAR para preguntarle. El me dijo que yo le estaba buscando. Yo le estaba mirando pero me quede en mi sito parado, él choca contra mí. El árbitro me dijo que no, que yo le estaba mirando y es falta".