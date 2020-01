Monchi: "Si anulan el segundo también, bajo al campo y saco al equipo"

En el Sevilla FC hay un enfado tremendo por la acción en la que Martínez Munuera anula el que era el 0-1, obra de Luuk de Jong, por posible falta de Gudelj sobre Militao, hasta el punto de que el director general deportivo nervionense, Monchi, dijo tras el pitido final en Movistar LaLiga que todo lo ocurrió después de la misma no se debe ni analizar.



"Lo ha visto todo el mundo. Es una jugada que evidentemente nos hace mucho daño. Me niego a pensar que táctica o tecnicamente haya un análisis. Es absurdo; es muy claro. Si anulan ese gol (el 1-1), igual bajo al campo y saco al equipo", comenzó diciendo el de San Fernando.





"El Sevilla es un equipo muy grande -continuó-. El tercero que más titulos ha ganado en este siglo. Nos vamos enfadados, indignados...". "Y me paro un poco", añadió, tratando de poner algo de frialdad a sus palabras. "No vamos a tomar medidas; asumimos que hay errores y ya está. A pensar en Granada", terminó.





Monchi, sobre las dos acciones polémicas:



"Me niego a analizar el partido táctica-técnicamente porque esa jugada es muy clave. Es absurdo analizar a partir de ahí nada".



