Ziyech: "El Sevilla es un buen club, pero las cosas no son así"

Era, junto a Steven Bergwijn (PSV), la primera opción de Monchi para reemplazar a Pablo Sarabia, en cuanto a perfil y también en cuanto a aportación goleadora, ya fuese marcando o asistiendo, pero Hakim Ziyech (26) es un jugador peculiar, al guían cosas diferentes al resto.

En una entrevista concedida a Algemeen Dagblad, el internacional marroquía ha vuelto a recordar su posible llegada al Sevilla FC, aunque esta vez ha ofrecido más detalles sobre por qué hoy día el blaquirrojo que viste aún es el del Ajax. "Definitivamente, (el Sevilla FC) era un buen club, pero su director técnico (Monchi) ya quiso llevarme a la AS Roma un año antes. Entonces, todo iba bien, parecía perfecto... hasta que ya no supe más de él. De repente, volvió y me dijo que tenía que ir a su nuevo club. Pero, mira, las cosas no son así. No me dejaré manejar".

Ziyech suma ocho goles y 21 asistencias en 28 partidos esta temporada y Bergwijn está en seis goles y 13 asistencias en 27 encuentros. Rony, mientras, no ha marcado como sevillista y sólo ha dado un pase de gol en 10 choques.

Desde luego, Monchi no había apuntado nada mal. Una pena que el PSV no cediera y que el marroquí sea un tipo tan especial como es...