Ni los 'expertos' se aclaran con la polémica del Madrid-Sevilla

El gol anulado al sevillista Luuk de Jong en el Santiago Bernabéu por supuesta falta de Nemanja Gudelj en el área sobre el madridista Eder Militao está trayendo cola, habiendo provocado el enfado de la parroquia sevillista, desde la afición hasta Lopetegui o el propio Monchi. "Si anulan el segundo gol, bajo al campo y saco al equipo", llegó a indicar el director deportivo general del Sevilla FC, en una clara exageración que en la capital de España han querido tomar al pie de la letra para cargar las tintas contra el de San Fernando. Interpretaciones a parte de la jugada y el consecuente bloqueo del serbio sobre el brasileño, el VAR analizó la acción y Martínez Munuera acabó invalidando el gol a De Jong. Un protocolo de actuación que no acaba de contentar a los 'expertos', que en las últimas horas han demostrado tener un criterio muy diferente en función de su interpretación particular, algo que en lo que, supuestamente, no debería entrar el VAR. O al menos esa es la teoría.





Monchi, sobre las dos acciones polémicas:



"Me niego a analizar el partido táctica-técnicamente porque esa jugada es muy clave. Es absurdo analizar a partir de ahí nada".



"Si anulan el gol de De Jong igual bajo al campo y saco al equipo".#LaCasaDeFútbol #VamosEnJuego pic.twitter.com/E4yUXSAJXE — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) January 18, 2020

Me reafirmo en mi idea de que el VAR no mejora el fútbol. — Joaquín Caparrós (@JoaquinCaparros) January 18, 2020

Es el caso, por ejemplo, de, árbitro experto para el diario Marca, para el que la acción de Gudelj sobre Militao no es falta y, por tanto, el gol de De Jong debería ser legal: "Considero que no hay falta de Gudelj sobre Militao. El jugador del Sevilla está de espaldas y se queda quieto,. Es el central del Real Madrid el que impacta con el cuerpo de Gudelj pero en el momento que el árbitro acude al monitor estaba claro que lo iba a anular".Todo lo contrario que entiende el excolegiado, quien es toda una voz autorizada para la Ser. Así,y queque sí acabó subiendo al marcador y que significó. "", llegó a decir. Una opinión que volvió a reiterar horas después en Deportes Cuatro, dejándole, además, un mensaje a Monchi: "Los bloqueos o placajes en el fútbol están prohibidos, eso solo existe en baloncesto. La clave es el movimiento del jugador. Una cosa es estar y que no te muevas antes de que el balón esté en movimiento. Eso es legal porque yo no me muevo., ve por dónde va a pasar y da un paso a la izquierda para bloquearle. Esa es la clave. Por lo tanto está bien anulado. Entiendo todos los enfados. Lo que pasa es que lo mejor es que te enfades cuando tienes razón. Cuando no tienes razón no es bueno enfadarse porque al final la misma razón te va a quitar tu posición".La opinión del vasco, lógicamente, no ha sido bien recibida en Nervión, donde todos recuerdan cómo su actuación privó al Sevilla FC en la 06/07 de pelear por el título de Liga, cuando el por entonces colegiado. El "mayor escándalo", sin duda, que el Sevilla FC y su afición ha sufrido en sus propias carnes, como el sevillismo se ha encargado de recordarle a Iturralde a través de las redes sociales.Por otro lado,, excolegiado profesional y colaborador de Onda Cero, tampoco veía falta en la citada acción: "que me indique que haya lo suficiente como para señalar falta sobre Militao".Con Martínez Munuera...La polémica, como es evidente, no ha escapado a ninguno de los estamentos del fútbol, habiéndose referido a ello también diversos entrenadores. Desde Caparrós -""- hasta otros técnicos que nada tienen que ver con el Sevilla FC, véase el caso de, quien habla de un "peligroso precedente" y que "a partir de ahora se deben señalar como falta todos los bloqueos (que reglamento en mano son falta)". "Paso de polémicas si el contrario es el Real Madrid o cualquier otro", apostilló.Supuestas conspiraciones al margen, lo que sí está claro es que el protocolo VAR no contenta a nadie y queno le suele ir bien al Sevilla: