El Sevilla, la segunda línea más ofensiva de LaLiga

El Sevilla no está entre los diez máximos realizadores de LaLiga. No es nada nuevo. Como tampoco lo es la falta de gol de sus delanteros en la primera vuelta, lo que propició que dos de ellos salieran en este mercado invernal (Dabbur y Chicharito Hernández) y que aterrizara esta semana en Nervión el marroquí En-Nesyri, quien no podría ser el último en incorporarse.

Pero este déficit de gol no es porque el equipo no tenga el control de juego y ataque. De hecho, en cuanto a lo primero es uno de lo que más lo tiene y este sábado le peleó la posesión al todopoderoso Real Madrid (52-48%) y le quitó el balón durante muchas fases del partido. Y en lo referente a lo segundo, la llegada, cuenta con dos de los seis jugadores más ofensivos de LaLiga y tres de los diez primeros.

Según un estudio de ProFootballDB acerca de este tipo de acciones en LaLiga, el jugador más ofensivo es el realista Martin Odegaard, por delante del mismísimo Leo Messi, pero Ever Banega aparece cuarto, Jesús Navas en sexta posición y Lucas Ocampos, pese a los varios partidos que se ha perdido, en la décima.

A la hora de elaborar este estudio, esta base de datos suma la aportación de los jugadores en los principales apartados de ataque: goles, asistencias, pases claves, jugadas diferenciales, tiros... Y a tenor de los datos, se puede sacar la conclusión de que la segunda línea sevillista es la más ofensiva del campeonato.

Falta que, como en el Santiago Bernabéu, los delanteros la empiecen a enchufar y, a partir de ahí, los números empiecen a crecer.