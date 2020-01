"Arana tiene talento; nos ayudaría mucho"

El Atlético Mineiro sigue siendo el principal interesado en hacerse con los servicios de Guilerme Arana (22), por quien, tal y como desveló ESTADIO, ya ha realizado una propuesta cesión, rechazada por parte del Sevilla FC, y otra de compra por la mitad del pase por la que espera respuesta.

En el entorno del galo no deja de hablarse de la posibilidad de que se pueda concretar su llegada y al asunto se ha referido este lunes Fábio Santos, excompañero suyo en el Corinthians que podría coincir con Arana en breve, si las negociaciones entre clubes fructifican, en Belo Horizonte. ç

"Arana es mi hijo. El hijo que tengo en el fútbol. Es un chico que vi crecer en el Corinthians. Ascendió muy joven. Es un buen niño, que escuchaba mucho y quería aprender. Todo le salió bien allí y fue vendido, aunque todavía no ha logrado asentarse en Europa. Eso sí, tiene nivel y competitividad para eso. No he hablado con él, sinceramente. Pero es un jugador que nos ayudaría mucho. Es muy buen jugador, de hecho. Si viene, nos fortalecerá. Es muy profesional. Si la contratación se cierra, nos ayudará", ha indicado Santos en sala de prensa.