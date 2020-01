Lopetegui pasa página y se centra en su "final" en Copa

Julen Lopetegui quiere pasar página cuanto antes de la polémica derrota en el Santiago Bernabéu y por ello se centra en el encuentro de Copa ante el Levante de este martes, una eliminatoria que ha calificado de "final" para los nervionenses. "El vestuario está centrado en la final ante el Levante, tenemos que jugar finales permanentemente, es un buen equipo, ya lo demostró aquí en Liga".

"Tenemos muchísima ilusión en la Copa, esa ilusión se alimenta pasando, tenemos que ganarnos el derecho a pasar y a seguir ilusionando, el de mañana es un partido muy complejo y difícil", insistió el técnico, que ha rehusado contestar cualquier pregunta que tuviera que ver con el choque liguero ante los blancos. "Lo que manifesté en su momento lo manifesté, entiendo que es tu obligación preguntarme pero yo me centro en mañana, el partido del Real Madrid ya es Prehistoria pero nosotros estamos ya centrados en el partido ante el Levante. Podría explicar lo que fue esa jugada (el gol anulado a De Jong), lo tengo muy claro, fue todo menos lo que se pitó, no tengo dudas, pero no voy a perder más el tiempo en eso, toda la energía está en el partido de mañana, todo esto va muy rápido... No pienso diferente, pienso igual, la vi perfectamente, me quedó con el trabajo que hizo el equipo. Hoy es la rueda de prensa del Sevilla-Levante que nos obliga a no estar entretenidos en lo que pasó y sí en lo que va a pasar mañana".

En cuanto al encuentro de Copa, Lopetegui aventura un encuentro complicado. "Lo que tenemos claro es que tendremos enfrente a un buen Levante con muy buenos registros ofensivos, muy completo, capaz de atacar y de defender muy bien, con un muy buen entrenador. Esperamos un equipo al límite".

Para ese partido, seguirá sin poder contar con Joan Jordán, que recibió un fuerte golpe en el encuentro ante el Escobedo del que aún no se ha recuperado. Sí estará Luuk de Jong, a quien no pierde la oportunidad de destacar cada vez que puede. "De Jong marcó dos muy buenos goles ante el Madrid, hizo un buen trabajo, Luuk nos ayudó mucho, lo ha hecho otra veces acompañado con y sin gol. Nos va a ayudar mucho".

Pero también ha alabado las bondades del último en llegar, un En-Nesyri que ha sido petición expresa suya. "Tiene la esencia de '9', pero por sus condiciones se puede adaptar a otras situaciones, estamos ilusionados y contentos con él, solo lleva dos entrenamientos, se tiene que adaptar, es un '9' pero se puede acoplar a otros sitios por sus condiciones".

Por último, Lopetegui no se ha atrevido a dar por cerrado el mercado ni en cuanto a salidas ni en cuanto a entradas. "El mercado cierra cuando cierra pero lo que tengamos que comentar lo haremos de puertas para adentro. Entiendo vuestro interés pero yo me equivocaría si hablara sobre ello. En el fútbol, los tiempos se reducen mucho con los mercados. Chicharito, por ejemplo, ha decidido salir, es un jugador y un chaval fantástico y le deseamos lo mejor de lo mejor", ha terminado Lopetegui.



Si quieres más detalles, aquí puedes leer la rueda de prensa íntegra...