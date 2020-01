Monchi: "No nos cerramos a otra incorporación en enero"

Ha dado mucho de sí la presentación de Youssef En-Nesyri en la tarde de hoy en la sala de prensa de la ciudad deportiva José Ramón Cisneros Palacios. Además de las palabras del delantero y la réplica de Monchi y Castro a las críticas vertidas desde Madrid tras la derrota en el Santiago Bernabéu, el director general deportivo del Sevilla también ha tratado otras cuestiones.

Y entre ellas, la más importante es lo que atañe al actual mercado de fichajes, porque Monchi ha dejado claro que En-Nesyri llega para suplir las bajas de Munas Dabbur y Javier 'Chicharito' Hernández, cuya negociación con Los Ángeles Galaxy está cerca de cerrarse. "Llevamos un tiempo negociando por Javier con un club de la MLS, estamos en la fase final y espero que pueda haber noticias en breve. Con Youssef, Luuk y Munir estamos bien cubiertos pero no significa que demos la espalda al mercado. Trabajamos con más tranquilidad pero no nos cerramos a otra incorporación ya sea en la delantera u otra posición del campo", ha explicado.

El dirigente nervionense ha sido cuestionado por el balance que hace de los fichajes en esta primera mitad de la temporada aunque el isleño prefiere hacer los balances a final de temporada. "Soy de los que pienso que los balances hay que hacerlos al final de temporada. Rony Lopes va a seguir siendo jugador del Sevilla, esperemos que crezca, es una proyección... También hay más fichajes como Fernando, Ocampos o Diego Carlos pero haremos el balance al final de temporada", ha dicho.

Sobre las salidas de Chicharito y Dabbur cuando eran dos de los fichajes en los que había puesto muchas expectativas, Monchi ha comentado: "Cuando las cosas no salen bien no hay que buscar culpables, tanto Munas como Javier son magníficos jugadores, pero a veces las cosas no salen y hay que buscar otras cosas. Son excelentes jugadores y ojalá tengan toda la suerte del mundo".

Por último, el de San Fernando negó que haya alguna negociación abierta para las salidas de Sergi Gómez o Sergio Escudero: "A día de hoy no trabajamos en las salidas de Sergi Gómez ni de Escudero, el míster los está utilizando y están respondiendo muy bien. Sergi Gómez es un ejemplo de profesional de los que gusta tener en tu equipo y confío mucho en Sergio, tampoco estamos trabajando ninguna salida".