Monchi: "No me importa absolutamente nada lo que se diga fuera de mi entorno"

El delantero marroquí Youssef En-Nesyri ha sido presentado hoy como nuevo jugador del Sevilla Fútbol Club, y junto al futbolista han estado el presidente José Castro y el director general deportivo Ramón Rodríguez Verdejo, Monchi. Y como no podía ser de otra forma, el de San Fernando ha sido preguntado sobre las reacciones desde Madrid a sus palabras tras el partido del Santiago Bernabéu, y la respuesta del dirigente sevillista no ha podido ser más tajante.

"Tenemos mañana un partido muy importante, una eliminatoria de Copa donde no hay margen de error. Con respecto a lo que ha pasado después de mis declaraciones poco quiero hablar, pero sí creo que tengo el derecho a réplica. Solo decir ante el aluvión de columnas, comentarios y críticas que ha habido desde fuera del Sevilla, que no me importa absolutamente nada lo que se diga fuera de mi entorno, del Sevilla. Yo profeso dos religiones, la católica y la sevillista, todo lo que me influye es rojo y blanco, lo demás me da igual", ha respondido el gaditano.

Unas palabras a las que se ha querido sumar el presidente José Castro: "No se puede hacer daño por una frase, esa frase cada uno la entiende como la quiere entender, pero quieren hacer daño con ella. Se ha hablado bastante de ello y en esta casa no se va a hablar más de eso, pensamos en la Copa y este tema está zanjado. He sido absolutamente claro pero solo Levante, Levante y Levante".