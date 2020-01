En-Nesyri: "Vengo a trabajar y hacer goles"

Este lunes era el día elegido para la puesta de largo del primer y por el momento único fichaje invernal del Sevilla, Youssef En-Nesyri, el jugador del Leganés que aterrizó en la capital hispalense la pasada semana para firmar con el Sevilla hasta 2025.

Acompañado del director general deportivo Monchi y del presidente José Castro, el jugador ha reconocido que llega para "meter muchos goles", un objetivo que vendrá acompañado de mucho trabajo. "El Sevilla me parece un equipo bueno, que va muy bien en LaLiga, mi objetivo es meter goles y trabajar. Es lo más importante, meter goles", comenzaba diciendo un parco En-Nesyri, que destaca su progresión en los últimos años. "Creo que cada año voy mejorando mis registros, a ver hasta dónde llego, pero esto viene con el trabajo, si trabajas puedes llegar a donde quieras".

Para el flamante fichaje sevillista, su llegada a Nervión supone "un paso adelante", pero asegura que la falta de gol del equipo no va a suponer una presión añadida para él. "No miro nada de lo que ha pasado, yo llego para trabajar y meter goles, no sé si han metido muchos o pocos goles, vengo para trabajar y ayudar al equipo".

Por último, el jugador marroquí ha preferido no valorar el precio que el Sevilla ha pagado por él, alrededor de unos 20 millones de euros. "Mucho dinero no sé... Son cosas del presidente, del director deportivo y mi representante".

Ante esta cuestión, Monchi ha salido al paso y ha justificado su contratación. "El mercado del fútbol ha evolucionado a una inflación de los precios de los jugadores tanto cuando compramos como cuando vendemos. Hemos valorado más las prestaciones que el jugador nos puede ofrecer que el precio, que está en una banda lógica. Lo que hemos invertido es en un perfil de jugador que nos viene bien para la idea de fútbol que tiene el míster. Si es caro o barato el tiempo lo dirá... Si sale bien será bueno. Uno de los objetivos es que llegara alguien que pudiera jugar ya, y es lo que ha pasado. Además, que reuniera los condicionantes que le míster quiere, un jugador que no ha llegado a su techo, que se genera ocasiones de gol, eso nos ha llevado a elegir a Youssef, que era nuestro principal objetivo desde que nos sentamos con el míster".



Así te hemos contado la rueda de prensa de presentación de En-Nesyri.