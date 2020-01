Chicharito ya viste los colores de los Galaxy: "Era el momento adecuado, voy para jugar"

Chicharito Hernández ya viste los colores de Los Ángeles Galaxy y habla como nuevo jugador del conjunto de la MLS. Aunque el delantero mexicano no ha sido anunciado todavía oficialmente como nuevo jugador del equipo angelino, todo está acordado desde hace días y tras superar unas cuestiones burocráticas, se espera que se pueda hacer oficial en el día de hoy, tal y como anuncian desde Estados Unidos.

Tanto es así, que el mexicano ya ha posado con sus nuevos colores y ha concedido una entrevista a Los Ángeles Times donde habla como nuevo jugador de los Galaxy. "Era el momento adecuado, la oportunidad correcta", asegura el delantero sobre su prematura salida del Sevilla rumbo a la MLS, que reconoció haber hablado con su compatriota Jonathan Dos Santos, que será su nuevo compañero: "Jonathan me dijo que la MLS es una liga muy subestimada, que no es una liga a la que vayas a retirarte".

"Voy para jugar", ha aclarado el exsevillista. "Eso es lo que quiero en mi vida, la gente va a decir que vine porque no pude jugar en Europa, pero a veces en el fútbol hay cosas que no están en tu mano. Los últimos dos años los entrenadores decidieron confiar en otro jugador en llugar de mí. Pero ahora, Los Ángeles Galaxy, el dueño y la MLS me dijeron 'Mira Javier, queremos darte toda la confianza para ayudarnos', y por eso que estoy tomando esta oportunidad", ha explicado.

En Los Ángeles, Chicharito cobrará seis millones de dólares por cada una de las tres temporadas que va a firmar, además de guardarse la opción de una cuarto año adición en su contrato.

"Voy a poder jugar delante de muchos aficionados mexicanos, aficionados de los Galaxy y americanos, eso es lo bueno del fútbol, que te da muchas oportunidas", ha confesado el delantero.

Por último, Chicharito ha admidito que sabe al club que llega: "Los Galaxy es el club más grande y ganará muchos más campeonatos".