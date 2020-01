Fernando: "Más contento con lo que ha hecho el equipo que con el gol"

El brasileño Fernando ha vuelto a ser uno de los jugadores más destacados del Sevilla en el partido ante el Levante. El centrocampista, además de aportar su gran trabajo en la medular, ha contribuido a la victoria marcando el primer gol del partido: "Contento por el partido que el equipo ha hecho y feliz por marcar el gol".

Fernando fue el encargado de abrir el marcador: "No es normal marcar gol para mí pero hoy lo he hecho. Más contento con lo que ha hecho el equipo y por como ha jugado y ahora a seguir fuertes. Esperamos poder ganar al próximo rival".

La acción del gol: "He visto a Nolito pero luego he recortado y he disparado a gol".

Gran partido del Sevilla: "El equipo hoy ha jugado bien, hemos tenido el balón. Pasamos bien, con tranquilidad y tenemos que hacer esto en todos los partidos. Nos quedamos contentos".

Esta es la línea a seguir: "Pienso que si tenemos balón jugamos con tranquilidad. No hemos hecho cosas para que el adversario nos quitara el balón. Tenemos que seguir así".

El camino del Sevilla en la Copa del Rey: "El Sevilla siempre pelea por ganar la Copa y vamos a pelear por eso. Nuestro objetivo es llegar a la final y ganar".