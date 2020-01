De Jong: "Aún no sé por qué me anularon el gol ante el Madrid"

Luuk fue uno de los pocos motivos por los que el aficionado sevillista pudo esbozar una sonrisa tras el polémico encuentro del Santiago Bernabéu, pues el criticado delantero holandés marcó dos golazos en un gran escenario. Eso sí, el primero se lo birlaron y él aún no sabe el motivo, según ha asegurado en una entrevista concedida a Algemeen Dagblad.

"Todavía no tengo claro por qué no lo validaron. No veo una razón clara... Sí, Gudelj hace un bloqueo, pero no se encuentra con el rival como si fuera su marido", dijo con ironía.

En su país también ha llamado la atención que De Jong haya generado más peligro en las grandes citas que ante rivales más modestos. Gozó de varias en el Camp Nou e hizo un gran partido contra el Real Madrid, además de ante el Real Betis, en El Gran Derbi. Él tiene una teoría: "Puede sonar extraño, pero creo que un delantero tiene más oportunidades contra Real Madrid y FC Barcelona porque son clubes con más obligaciones ofensivas y hay más espacios".

"En el PSV jugué todos los partidos la temporada pasada. Y en términos de carga e intensidad, el cambio al fútbol español no ha sido un problema. ¿Llevar tres goles? El entrenador sigue juzgándome más que por mis goles. Hay otras cuestiones como defender bien o ser tácticamente flexible. Claro que un delantero debe marcar, pero el equipo está funcionando y por eso estamos en puestos de Champions", valoró sobre sus pobres guarismos ante la portería contraria, hasta el momento.

"Uno de nuestros otros puntas, Munas Dabbur, acaba de irse. Su situación era difícil. Hizo su debut el sábado pasado en Hoffenheim. Y Chicharito, que no estaba en la convocatoria contra el Real Madrid, puede ir a América, a LA Galaxy, lo que creo que es un buen paso para él. Ha llegado un nuevo delantero, Youssef En Nesyri, del Leganés. Todavía no lo conozco bien, pero es diferente a mí, más regateador. Y joven, con 22 años".