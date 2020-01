Las cifras de la oferta del Atlético Mineiro por Arana

Dijo Monchi, durante la presentación de Youssef En-Nesyri, que no esperaba más salidas en el presente mercado de enero, cuando se le preguntaba concretamente por las situaciones particulares de Sergio Escudero y Sergi Gómez, pero el director general deportivo nervionense se refería, obviamente, a los hombres que integran actualmente la plantilla que adiestra Julen Lopetegui.

Se da la circunstancia de que el Sevilla FC, además, tiene un buen puñado de millones invertidos en otros futbolistas, jugadores que no contaban para el técnico vasco y que fueron cedidos en verano buscando una posible revalorización. Uno de ellos es un Guilherme Arana que no tuvo suerte en su préstamos al Atalanta y que, tras acordar que no seguirçia en Bérgamo, se marchó a Brasil, donde se encuentra en estos momentos.

Y, según ha podido saber ED, ya están pensando en hacer las maletas para desplazarse hasta Sevilla, a priori, si nada se tuerce, para recoger sus pertenencias y despedirse, dado que su traspaso al Atlético Mineiro tiene visos de fructificar.

El 'Galo', en primer lugar, pidió al Sevilla la cesión del lateral zurdo. Al encontrarse con una negativa, ofertó por la mitad de su pase. Y, al tampoco fructificar, ha vuelto a elevar su propuesta, llegando hasta los cinco millones de euros por el 90% de sus derechos federativos, tal y como ha podido saber esta redacción.

En la entidad que dirige José Castro son conscientes de que la inversión realizada en enero de 2018, para ficharlo proveniente del Corinthians, fue de nueve más uno, por objetivos, pero también de que el valor de mercado de Arana ha bajado, así como de que él quiere jugar en el Atlético Mineiro, que éste ha realizado un gran esfuerzo para llegar a dichas cantidades y que las otras opciones que han llegado para volver a colocarle no pasan de la cesión con opción de compra no sujeta a obligación.

Así las cosas, las partes se han acercado mucho a un posible acuerdo que, de cerrarse, podría permitir a Monchi acudir con más 'cash' al mercado en busca de un atacante más. Que ya, tras llegar En-Nesyri, no es estrictamente necesario, pero que se busca.