Sevilla, Milan y la fórmula por Suso

Se encuentra el AC Milan con varios frentes abiertos en lo que a ventas se refiere en el mercado de enero. Jugadores como Paquetá, Piatek o Suso están en la rampa de salida de la escuadra lombarda, pero no acaban de llegar ofertas que satisfagan las pretensiones de los 'rossoneri'.

De hecho, el club italiano inició ayer una ronda de contactos con los tres jugadores, siendo el futuro de Suso el primer asunto a tratar. El atacante gaditano se presentó en las oficinas del Milan para trasladar su deseo de salir en este mes de enero del club y que aceptara negociar con el Sevilla, según desvelaba La Gazzetta dello Sport.

El club lombardo escuchó la postura de Suso y llegaron a un acuerdo, si la oferta era lo suficientemente satisfactoria, no habría problemas. Pero es que es ahí precisamente donde radica el mayor escollo, pues el Milan empezó descolgándose y pidiendo 30 millones de euros por el gaditano, cifra a la que el Sevilla no llegaría de ninguna manera, máxime después de haberse gastado ya 20 en fichar a Youssef En-Nesyri.

Pero eso no quiere decir que Sevilla y Milan no pueden entenderse de aquí al 31 de enero. No será fácil, pero tampoco imposible. Para empezar, el conjunto 'rossonero' ya ha bajado ligeramente sus pretensiones por el jugador, aceptando ahora 25 millones de euros, una cifra que ya si se acerca más a lo que podría alcanzar el Sevilla pero dependiendo de la fórmula...

Ahí radica una cuestión importante también, pues el Sevilla no puede afrontar el pago de tal cantidad en este mes de enero para desbloquear la situación. Sin embargo, el Corriere dello Sport apunta hoy que el Milan podría abrirse a negociar una cesión siempre cuando incluya una obligación de compra, no una opción, aunque incluso la obligación de pagar fuera en 18 meses, pues prefiere una salida definitiva y que el jugador no tenga que regresar a Milan en verano.

Mientras tanto, Pioli, técnico del Milan, ha sido preguntado hoy en sala de prensa por la situación de Suso, del que se ha limitado a decir que "está entrenando muy bien y está disponible" para jugar mañana ante el Brescia, aunque lo cierto es que no juega desde el pasado 6 de enero.