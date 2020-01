De Jong: "No sé si ha sido mi mejor partido"

Se va soltando Luuk de Jong. El jugador del Sevilla más criticado en la primera vuelta se atreve ya a hablar un meritorio 'spanglish' y celebra en castellano haber recuperado la puntería. Ante el Granada hizo su quinto gol como nervionense, el cuarto en LaLiga y el tercero que logra en lo que va de 2020.

En declaraciones a los medios del club, el internacional 'oranje' repartió méritos con su asistente: "Es un buen centro de Jesús (Navas) y para mí es un golazo, un buen gol con la cabeza".

El ex del PSV acabó "muy contento" con el trabajo individual y colectivo. "Hemos tenido mucho trabajo hoy, pero esto es lo normal aquí. Ha sido un gran partido de todo el equipo", consideró, antes de no saber qué responder al ser preguntado si ésta ha sido su mejor actuación desde que milita en el Sevilla. "No lo sé. Ha sido un buen partido mío, pero lo intento en todos los partidos. Me siento bien", señaló, antes de pensar ya en el duelo ante el Mirandés en la Copa: "Es un torneo importante para nosotros".