El Sevilla ya tiene 'recambio' para Banega

El argentino Éver Banega se convirtió sin quererlo en el protagonista sevillista durante la previa del partido del pasado sábado entre el Sevilla FC y el Granada CF. ¿La razón? Un inoportuno anuncio del Al Shabab saudí confirmando su fichaje por tres temporadas a partir del próximo verano. Con ello, se ponía fin a lo que era secreto a voces sobre su incierto futuro, por un lado, y comprometía, por otro, los tiempos del todavía sevillista, quien hubiera gustado anunciar su adiós por sí mismo y sin ningún objetivo deportivo aún en juego, justo como hizo cuando emigró al Inter.

Con el Sevilla FC muy vivo en las tres competiciones en las que se encuentra inmerso, los tiempos elegidos no han sido los adecuados, aunque ello no coge por sorpresa en Nervión, donde entienden que poco, o nada, cambia con esto. "Ya lo sabíamos, lo manejábamos y de aquí a junio lo vamos a disfrutar nosotros. Confío plenamente en él y va a ser igual de responsable y profesional que hasta ahora", dijo Julen Lopetegui tras la victoria ante el Granada, dejando claro que Éver Banega, más allá del inoportuno anuncio, está comprometido con el club de Nervión y que no dudan de él.

Una afirmación que evidencian por sí solos sus números, siendo Éver Banega el mayor asistente del Sevilla FC, con un total de seis pases de gol. Su mayor registro en una misma campaña como sevillista. De hecho, el albiceleste está a tan sólo a dos de igualar su mejor cifra en una temporada en la máxima categoría: ocho, con el Valencia durante la 09/10. Algo que, sin duda alguna, intentará conseguir el argentino durante este tramo final de la temporada, en la que espera hacer algo importante como sevillista, antes de su retirada dorada al fútbol árabe.

Nadie duda en Nervión de que Éver Banega es una pieza importantísima en los planes de Julen Lopetegui, siendo el futbolista de la primera plantilla que más pases buenos filtra en LaLiga, con un total de 1.326 y una media de dos pases clave por encuentro, como resalta SofaScore. Tanto, que el '10' sevillista es, también, el jugador de LaLiga que más balones largos precisos da por cita liguera, con una media de 7'8. Su precisión en el pase, de hecho, es del 86%, promediando hasta la fecha algo más de 60 balones al compañero cada 90 minutos de juego, lo que lo coloca en el 'Top 10' de LaLiga.

Confirman sus números, por tanto, que la marcha de Banega al fútbol árabe será una baja de altura para el Sevilla FC que será difícil de suplir por Monchi. El director deportivo nervionense tendrá que acudir al mercado el próximo verano para hacerse con un recambio que, a priori, implicará una inversión importante para las arcas del club.

Eso, siempre y cuando Óliver Torres no estime lo contrario, pues el extremeño ya ha demostrado que está dispuesto a acabar de coger el testigo en la zona ancha sevillista, como llevas fechas demostrando sobre el verde. Y es que de seguir al alza, como apunta su rendimiento actual, el Sevilla FC ya habría encontrado el recambio ideal para Éver Banega.

Ante el Granada, Óliver Torres, mejor por dentro que por fuera, hizo olvidar al albiceleste, guiando el juego sevillista con mayor rapidez que el rosarino y completando una actuación muy destacada. Se erigió de timón en la media, con asociación y aperturas a banda, sin olvidarse tampoco de la resta, donde aportó. Una actuación que desde la perspectiva de las estadísticas se traduce en un 84% de acierto en el pase, con 65 intentos y seis balones en largo... Cuatro enfrentamientos ganados y cuatro tackles. Que ahí es nada.

De hecho, en LaLiga, el extremeño promedia un 81'6% de acierto en el pase, frente al 86% que registra Banega, quien aparece en la octava posición de LaLiga en el 'Top 10' de los jugadores que más 'grandes ocasiones' crean, con un total de siete. Unos registros a los que en Nervión sólo son capaces de hacer sombre el capitán Jesús Navas y Óliver, con cinco cada uno. Y es que, con Óliver Torres a este nivel, el vacío que dejará el '10' en junio es menos vacío.

(Gráficos: WhoScored y SofaScored)