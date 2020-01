Banega se despide del Sevilla

Éver Banega jugará en el Sevilla hasta el 30 de junio y su intención es darlo todo por la camiseta nervionense, pero el centrocampista ya ha empezado a despedirse del que ha sido su equipo durante cinco temporadas en dos etapas diferentes.

El centrocampista ha utilizado sus redes sociales para mandar un mensaje a sus seguidores. "Hoy celebramos con toda la banda el 130 aniversario de nuestro Sevilla FC querido. De esos 130, me corresponden 5 años inolvidables en los que estoy viviendo mi mejor etapa como futbolista. Después de más de una década compitiendo en la élite en Europa, he decidido probar una nueva experiencia a partir del próximo verano, un nuevo continente, un nuevo fútbol", ha indicado el argentino.

El futbolista se marchará al Al Shabab emiratí. "Cerraré mi ciclo en Europa como quería, en el equipo de mi vida -junto a Newells-, mi Sevilla FC, el equipo en el que hice mi mejor juego y en el que he vivido mis mejores experiencias: títulos, regresar a la selección, jugar un Mundial, vivir noches inolvidables como la de Old Trafford...", relataba.

Continuaba el rosarino con su emotivo mensaje asegurando que le gustaría despedirse como la otra vez, con un título bajo el brazo. "Aquí aprendí que rendirse está prohibido, aquí encontré un lugar en el mundo para ser feliz... Todavía me quedan cuatro meses para darlo todo y lograr objetivos importantes. Ojalá que ocurra como en 2016, ojalá que me marche tocando plata y jugando finales. Voy a darlo todo para que sea así, como he hecho en los 218 encuentros en los que me he puesto la camiseta del Sevilla".

El '10' espera que estos meses sean de provecho: "Por mis compañeros, por toda la gente de este club que desde 2014 ha apostado fuerte por mí y, sobre todo, por la hinchada del Sevilla, que me ha protegido y me ha hecho sentir especial desde que llegue. ¡¡¡Queda mucho en juego, vamos con todo, EQUIPO!!!", concluye.