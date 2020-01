Jordán reaparece con una máscara

El Sevilla se ha ejercitado hoy con la novedad de Joan Jordán, que lució una máscara protectora que le permitirá reincoporarse a la dinámica grupal y también volver a disputar partidos con la casaca blanquirroja.

El centrocampista no se viste de corto desde el segundo partido de 2020, el duelo de Copa ante el Escobedo en el que salió mal parado de un choque que le produjo un daño cerca del ojo que le ha tenido apartado de los terrenos de juego en los compromisos ligueros ante Real Madrid y Granada, y en el de Copa frente al Levante.

El '24' tampoco se había entrenado con el grupo desde el choque ante los cántabros y ahora se pone a tono para intentar entrar en la convocatoria para el partido contra el Mirandés de los octavos de final de la Copa del Rey que se disputará en Anduva el próximo jueves a las 21:00 horas.

Jordán participó en una sesión que tuvo un horario poco habitual en el Sevilla, las 15:00 horas. A esa hora estaban citados los miembros del plantel de Julen Lopetegui tras gozar de la jornada dominical de descanso.

A partir de hoy, los nervionenses volverán al horario habitual de las 10:30 horas.

Quienes no estuvieron ayer fueron Bono ni Daniel Carriço. Los dos ya se quedaron fuera de la lista de convocados contra el Granada por unos problemas musculares que aún no han remitido y tendrán todavía dos sesiones más para intentar reincorporarse al grupo y estar en condiciones de ser citados para el encuentro copero frente a un Mirandés que no pierde desde el pasado 7 de diciembre, cuando fue superado por el Almería y que intentará una nueva proeza en la Copa, una competición en la que ya dieron más de una campanada en la 11/12, cuando llegaron a semifinales.