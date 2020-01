Su nuevo técnico se frota las manos con Banega

Ha sido una sorpresa. No porque realmente no temieran en Nervión que Éver Banega no acabaría renovando y se marcharía libre en junio, sino por el momento en el que se ha hecho oficial. Con el Sevilla FC vivo en las tres competiciones y media temporada aún en juego, el Al Shabab anunciaba el pasado domingo que ha firmado al futbolista argentino para las próximas tres temporadas, algo que pillaba desprevenido hasta al que será su nuevo entrenador, el español Luis García Plaza.

"A mi sí me ha sorprendido. Incluso tenía la noticia de que querían que no se supiese mucho, pero no sé por qué ha salido. Ha sido el presidente el que lo ha hecho oficial y ahí no entro. Yo, lógicamente muy contento. Cuando me dicen de fichar a Éver digo que hay que poner toda la carne en el asador para intentarlo. Sólo esperar a que se incorpore, una lástima que no lo pueda hacer ahora, pero lo entiendo", ha explicado el madrileño.

Además, el ex entrenador de Getafe, Levante o Villarreal ha desvelado que los contactos del conjunto saudí con Banega vienen de lejos. "Aquí no existe la figura del director deportivo. Aquí el entrenador hace un poco de manager, pero yo llevo aquí poco más de un mes (el 16 de diciembre fue presentado) y los contactos con Banega ya estaban desde antes. Me lo dijeron cuando llegué y dije: 'Ostras, sin dudarlo'. Los fichajes pasan por mí pero cuando llego el presidente ya me habló de Éver. No sé si lo han ofrecido o no sé cómo ha surgido. A mí me ofrecieron dos o tres nombres y cuando me dicen el de Banega pues digo que hay que intentar hacerlo".

Además, García Plaza ha dibujado a grandes rasgos el equipo y la competición que se encontrará Banega a partir de junio, insistiendo en que no se trata sólo de un retiro dorado para futbolistas que se encuentran en declive. "Esa imagen que se tenía de que los jugadores venían aquí al final de su carrera ya se está atenuando. La Liga es competitiva, de verdad. No es comparable con la española, es otra historia, pero es una liga donde te encuentras bien y disfrutas de fútbol. Nuestro equipo se puede asemejar a un Sevilla o Valencia en España. A nivel de presupuesto hay otros que están por encima de nosotros, pero queremos crecer y optar a ese tercer puesto que da derecho a jugar la Chmpions asiática".

"Jugar en España o Inglaterra es lo máximo, pero también existe ese componente económico importante que aquí utilizan para invertir en determinados futbolistas para crecer y ganar en prestigio. Pero sí digo que es una liga más competitiva de lo que parece, algo que no se refleja en la selección porque pueden jugar siete extranjeros. Yo utilizo a seis de medio campo hacia adelante", insistió el que será nuevo técnico de un Banega al que ya está deseando entrenar: "Estoy contentísimo, creo que es un lujo para nosotros tener a Éver y agradecerle que haya aceptado nuestra oferta. Estoy seguro de que va a disfrutar, también en el país, que se está abriendo".