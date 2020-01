Ya hay principio de acuerdo por Suso

La posible llegada de Suso al Sevilla FC está cada vez más cerca, pero no cerrada. Así, según señaló Diario de Sevilla, el chiclanero será sevillista a falta de la firma.

Las negociaciones, tal y como señaló ESTADIO, están siendo complejas. El AC Milan pretende incluir por el gaditano, mediapunta o extremo, una obligación de compra, siendo su intención además la de recibir una considerable suma ya en la firma de la cesión (18 meses), mientras que en la entidad nervionense desean que dicha opción no le ate o que, como mucho, esté sujeta a diferentes objetivos.

Así, Stéfano Pioli, técnico 'rossonero', citó incluso a Suso para el partido con el encuentro de Coppa Italia que disputó anoche el Milan contra el Torino (no jugó). La medida, ya sea por presionar al Sevilla o no, dejaba claro que la llegada del ex del Liverpool FC no era tan cercana. Ahora bien, el gaditano quiere jugar en Nervión y Lopetegui espera poder contar con sus servicios, por lo que las esperanzas se mantendrán hasta las 23:59 horas del 31, si antes no hubiese 'fumata blanca'. En el Sevilla confían en llegar a un acuerdo.